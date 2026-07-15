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Global_Chronicles
В подземельях Кафедрального собора в Вильнюсе обнаружен тайник с королевскими регалиями XVI века
Королевские регалии XVI в. найдены в Вильнюсе под собором в тайнике, мимо которого ежедневно ходили. Короны, скипетры, державы и украшения, принадлежавшие правителям Польши и Литвы, пролежали в стене 85 лет.
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В 1931 году после наводнения в Кафедральном соборе Вильнюса рабочие обнаружили под зданием королевские захоронения. Среди находок оказались погребальные короны Александра Ягеллона, Елизаветы Австрийской и Барбары Радзивилл. Несколько лет реликвии изучали и выставляли. Однако в 1939 году, когда Европа вступила в войну, священнослужители спрятали самые ценные предметы в разных частях собора. Королевские регалии поместили в металлический ящик, обернули газетами и замуровали в нише.

Изображение: Arkeonews

Местонахождение клада забыли, музейные фонды переезжали и ниточка к тайнику оборвалась. Часть сокровищницы собора случайно нашли в 1985 году при монтаже вентиляции, но королевских регалий там не было. Поиски продолжались десятилетиями. Прорыв наступил в 2024 году, когда специалисты сопоставили довоенные планы собора с современными чертежами и показаниями очевидца, знавшего о военной операции по сокрытию ценностей.

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Эндоскопическую камеру вставили в подозрительные полости. После нескольких попыток удалось идентифицировать замурованную нишу за бывшим лестничным проемом. Тайник вскрыли 16 декабря 2024 года. Внутри оказались погребальная корона Александра Ягеллона и регалии Елизаветы Австрийской — корона, цепь, кольцо, медальон и погребальная пластина. Также нашли корону, скипетр, державу, три кольца, цепь и две пластины Барбары Радзивилл.

Изображение: Arkeonews

Восемьдесят пять лет предметы пролежали в нише. Металлический ящик проржавел, газеты, в которые были завернуты регалии, разложились и прилипли к поверхности. В сырой среде с активными микроорганизмами пострадали все артефакты: на золотых изделиях появились пятна и следы коррозии, некоторые элементы деформировались.

Лучше других сохранились ювелирные украшения — кольца с бриллиантами и изумрудами. Особый интерес представляет медальон Елизаветы Австрийской: его изготовили из золотой монеты 1533 года, на которой выгравированы портреты Сигизмунда I и Сигизмунда II Августа. Аналогов этому медальону нет.

Изображение: Arkeonews

Сейчас регалии проходят реставрацию. Специалисты не стремятся довести их до идеального вида — они намеренно оставляют следы ржавчины и поврежденной упаковки, чтобы посетители могли увидеть последствия долгого пребывания в тайнике.

#вильнюсский собор #королевские регалии
Источник: arkeonews.net
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