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Global_Chronicles
Французский стартап создал надувной дрон с расчетным временем полета более 10 часов
Французская компания Celeste Ecoflyers разрабатывает надувной беспилотник daS10 для длительных полетов. Проект рассчитан на задачи, где обычные дроны и пилотируемая авиация обходятся слишком дорого или работают менее эффективно.
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Продолжительность полета остается одним из главных ограничений для большинства современных беспилотников. Именно поэтому французская компания предложила другую конструкцию, которая сочетает складную форму и увеличенное время работы в воздухе.

 Изображение: Yanko Design

Celeste Ecoflyers разрабатывает беспилотный аппарат daS10 с восьмиметровым надувным крылом. Его конструкция включает герметичную текстильную оболочку, которую заполняют воздухом, чтобы она приняла форму крыла. По данным компании, такое решение позволяет увеличить продолжительность полета без значительного роста энергозатрат. После сдувания крыла беспилотник занимает немного места, поэтому его проще перевозить и готовить к запуску.

Изображение: Yanko Design

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Сейчас daS10 находится на этапе разработки. Первые испытания уже состоялись, хотя полет продолжался всего несколько секунд на небольшой высоте. Новую серию тестов компания планирует провести в четвертом квартале этого года.

Изображение: Yanko Design

По расчетам разработчиков, готовый аппарат сможет развивать скорость до 80 километров в час и находиться в воздухе свыше десяти часов.


По замыслу разработчиков, беспилотник может быть применим для длительного мониторинга трубопроводов, энергетической инфраструктуры и других объектов, которые занимают большие территории. Благодаря продолжительному полету аппарат может обследовать крупные участки без частых возвращений на базу. В рабочем положении размах крыла достигает 8 метров. При этом он рассчитан на полезную нагрузку около 5 килограммов.

#авиация #беспилотник #дрон #мониторинг #celeste ecoflyers #das10 #надувной беспилотник
Источник: yankodesign.com
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