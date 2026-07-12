Представлена новая конструкция натрий-металлической батареи, которая полностью заряжается за четыре минуты. Испытания также показали длительное сохранение емкости и устойчивую работу без коротких замыканий.

Разработчики продолжают искать альтернативу литий-ионным аккумуляторам, сочетая высокую скорость зарядки с длительным сроком службы. Одним из таких решений стала новая конструкция натрий-металлической батареи.

Изображение: Live Science

В отличие от натрий-ионных аккумуляторов, новая батарея использует анод из чистого натрия. Такой подход увеличивает риск образования дендритов, способных вызвать короткое замыкание. Для решения этой проблемы специалисты разработали квазитвердый гелевый электролит Sn-FB QSE, который препятствует появлению подобных структур и повышает стабильность батареи.

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Во время испытаний аккумулятор проработал более 6000 часов без короткого замыкания. При полной зарядке за четыре минуты он обеспечил удельную емкость 80,1 мА·ч/г. Более медленный режим с зарядкой за 20 минут позволил сохранить 90% первоначальной емкости после 2000 циклов. По данным авторов разработки, такие показатели сопоставимы с теоретическими возможностями литий-ионных батарей, при этом новая конструкция заряжается быстрее.

Разработка пока остается на стадии лабораторных испытаний. Перед коммерческим применением специалисты планируют дополнительно проверить стабильность батареи при разных температурах.