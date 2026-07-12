Компания LG Display опубликовала исследование, согласно которому OLED-мониторы с частотой 480 Гц повышают точность попаданий в шутерах на 38% по сравнению с 60 Гц.

LG Display провела эксперимент с участием 31 взрослого геймера, чтобы выяснить, как частота обновления монитора влияет на результаты в шутерах от первого лица. Участники играли на четырех частотах — 60, 240, 360 и 480 Гц — в случайном порядке. Специалисты измеряли точность попаданий, скорость реакции и субъективные ощущения игроков.

Изображение: Notebookcheck

Результаты показали: при переходе с 60 Гц на 480 Гц процент попаданий вырос на 38%. Наибольший скачок произошел между 60 и 240 Гц. Переход с 240 на 480 Гц добавил еще 10%. В LG объясняют это физическими свойствами OLED: более высокая частота сокращает задержку ввода более чем на 10 миллисекунд, что помогает геймерам точнее определять положение быстро движущихся целей.

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Однако исследование спонсировала сама LG, поэтому к результатам стоит относиться с осторожностью. В независимом эксперименте 2026 года с участием 101 игрока сравнивали 60, 144 и 360 Гц. Участники показывали лучшие результаты на 144 Гц, чем на 60 Гц, но статистически значимой разницы между 144 и 360 Гц не обнаружили. Правда, в том исследовании использовались ЖК-мониторы, а не OLED. Так что вопрос о том, дает ли OLED-технология реальное преимущество на сверхвысоких частотах, пока остается открытым.