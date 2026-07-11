Вертикальные сериалы перестают восприниматься как временное увлечение пользователей смартфонов. Представители индустрии считают, что формат формирует собственные правила создания и потребления видеоконтента.

Еще недавно вертикальное видео ассоциировалось главным образом с короткими роликами в социальных сетях. Теперь этот формат все чаще рассматривают как самостоятельное направление, которое развивается по собственным законам.

Изображение - ChatGPT

По мнению участников рынка, вертикальные сериалы уже нельзя считать лишь разновидностью коротких видео для смартфонов. Они постепенно превращаются в отдельный тип экранного повествования со своими приемами съемки, монтажа, построения сюжета и взаимодействия со зрителем.

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Эрнан Лопес, бывший руководитель телеканалов 20th Century Fox и основатель студии подкастов Wondery, изложил свою позицию в колонке для Variety. Он утверждает, что микродрамы и вертикальные платформы создали новый способ общения с аудиторией, который существует отдельно от кино и телевидения.

Первыми вертикальный формат освоили TikTok, Instagram* Reels и YouTube Shorts. Однако эти платформы, по словам Лопеса, не были приспособлены для последовательного сюжетного повествования. Тогда возникла новая индустрия — сначала в Китае, затем на Западе. Микродрамы позаимствовали структуру мыльных опер, механику перелистывания из соцсетей и модель монетизации из мобильных игр.

Лопес сравнивает сегодняшние микродрамы с мыльными операми 1950-х годов — одним из ранних жанров телевидения. Он отмечает, что тогда никто не мог предсказать появление «Игры престолов» или трансляций Супербоула. Аналогично, вертикальный формат будет эволюционировать. Уже появляются вертикальные новости, спорт, реалити-шоу, комедии, прямые продажи и даже документальные фильмы о дикой природе.

Крупнейшие компании — Amazon, Alphabet, Comcast, Disney, Meta**, Netflix и Paramount — обсуждали свои вертикальные продукты в последние отчетные периоды. По оценкам фирмы Лопеса, выручка вертикального видео за пределами Китая в этом году может составить 150 миллиардов долларов. Только доход Meta от Reels, по данным компании, достиг годового показателя в 50 миллиардов долларов.

При этом Лопес не считает, что новый формат угрожает традиционному кино. По его мнению, ошибка заключается не в выборе между экранами, а в отрицании самого существования третьего языка. Те, кто освоит его сейчас, смогут задавать правила в этой сфере.

* Instagram — принадлежит американской компании Meta**, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ.

** Meta — признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.