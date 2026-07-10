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Global_Chronicles
Концепт Peugeot создан с учетом зрения и поведения собак, позовёт гуляющую собаку и пустит её в авто
Stellantis через бренд Mopaw представила концептуальный Peugeot E-5008 Dog Edition. В машине учли особенности зрения собак и их поведения — от цветов интерьера до звука для приманивания потерявшегося или гуляющего питомца.
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Американцы потратили на домашних питомцев 157 миллиардов долларов в прошлом году. Автопроизводители обратили внимание на этот рынок. Новый концепт Peugeot E-5008 Dog Edition создали с учетом того, как собаки видят и чувствуют мир.

 Изображение:  Сarscoops 

Дизайнеры изучили особенности собачьего зрения. Собаки различают не все цвета, поэтому в интерьере использовали успокаивающие синие тона и стимулирующие желтые акценты. Материалы отделки мягкие и нескользящие.

Изображение:  Сarscoops 

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Для перевозки собак в концепте предусмотрели модульный матрас. В поездке его кладут на задние сиденья или в багажник, чтобы шерсть оставалась на матрасе, а не на обивке салона. Когда машина паркуется, этот же матрас достают и раскладывают на земле — получается лежанка для собаки.

Изображение:  Сarscoops 

Для собак, которые любят высовывать голову из окна, разработали специальный подголовник. Это мягкая подушка, которая крепится поверх стекла. Собака может положить на нее голову и смотреть на дорогу.

Концепт получил набор дополнительного оборудования: встроенные миски для воды и корма, сумки для переноски, шлейку, игрушку и сушилку для шерсти. Сушилка работает от розетки V2L, ее убирают под пол багажника.

Изображение: Сarscoops

Навигационная система в концепте построена так, чтобы владельцам собак было удобно путешествовать. Она прокладывает маршруты и показывает зарядные станции рядом с парками и пешеходными зонами, где можно выгулять питомца.

Одна из главных функций — поиск потерявшейся собаки. Автомобиль может издавать специальный звук, на который собака реагирует и возвращается. Когда питомец подходит, система распознает его и автоматически открывает двери, чтобы он мог попасть в салон. Также есть режим контроля температуры в салоне, когда хозяин ненадолго оставляет собаку в машине. Можно удаленно следить за состоянием климата через приложение.

Серийный выпуск концепта не планируют.

#stellantis #концепт-кар #собаки #peugeot #e-5008 dog edition #аксессуары для животных
Источник: carscoops.com
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