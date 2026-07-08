Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Китайский производитель памяти и накопителей Longsys ожидает рост прибыли до 73 600% за полгода
Китайская Shenzhen Longsys Electronics, владеющая брендом Lexar, прогнозирует чистую прибыль за первое полугодие в размере $1,36–1,62 млрд. Это в сотни раз превышает показатель прошлого года в $2,2 млн.
реклама

Глобальный дефицит микросхем памяти, вызванный строительством инфраструктуры для искусственного интеллекта, приносит рекордные доходы поставщикам. Очередной бенефициар этого бума — китайская Longsys, материнская компания бренда Lexar.

Фото: Tom's Hardware

Shenzhen Longsys Electronics ожидает выручку в $3,24–3,68 млрд за первое полугодие — более чем вдвое выше прошлогодней ($1,5 млрд). Прогноз по чистой прибыли — $1,36–1,62 млрд, тогда как год назад этот показатель составлял всего $2,2 млн. Рост — от 61 818% до 73 636%. Причина — взрывной спрос на чипы памяти для систем ИИ. Производители конкурируют за ограниченные мощности по выпуску кремниевых пластин. Longsys заключила долгосрочные контракты с мировыми поставщиками, но не раскрывает их названия.

Прибыль подразделения Samsung по производству чипов за год превысит доходы предыдущих 40 лет

реклама

Многие китайские компании переходят с Micron, Samsung и SK hynix на местные CXMT и YMTC. Американские Corsair, Dell и HP тоже рассматривают закупки у этих производителей, несмотря на позицию Пентагона. Apple лоббирует доступ к чипам CXMT, так как Samsung и SK hynix предупреждают о дефиците как минимум до 2027 года.

Акции Longsys на Шэньчжэньской бирже за выходные подскочили на 12,5%, более чем вдвое превысив минимум трёхмесячной давности. Компания также получила разрешение китайских регуляторов на привлечение $544 млн через частное размещение акций. Эти средства пойдут на разработку продуктов для ИИ и контроллеров памяти.

#искусственный интеллект #память #микросхемы #прибыль #lexar #longsys
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Участник клуба металлоискателей нашёл в Норвегии монету времён последнего короля викингов
В России создали электродвигатель для подъёмного винта тяжёлого беспилотного летательного аппарата
Немецкий электрический дрон Apex Recordhunter установил мировой рекорд скорости в 699 км/ч
Assassin’s Creed Black Flag Resynced протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia
Sony ограничила продажи съёмных дисководов для PlayStation 5
Переделанная для настольных ПК видеокарта RTX 4080M оказалась в среднем на 6% медленнее RX 9070 GRE
С 1 сентября 2026 первоклассники в России будут учиться без домашних заданий
Microsoft выпустит исправление для съедающего до 500 ГБ памяти бага Windows 11
Intel Core i7-2600 в паре с RTX 3070 протестировали в ряде современных игр
В Китае создали имитирующий работу головного мозга чип — он в 478 раз быстрее процессора NVIDIA
Земля отдалилась на максимальное расстояние от Солнца
Первые российские высокоскоростные поезда поедут со скоростью 400 км/ч через год-полтора
Энтузиаст сравнил быстродействие десктопной видеокарты с мобильным чипом RTX 4080M и RX 9070 GRE
Анонсирован крупный сюжетный мод «Progenitors» для Half-Life 2 от создателей Entropy: Zero
СТМ показала на ИННОПРОМе развивающий до 400 км/ч поезд и огромный дизельный двигатель 12ДМ-185
Первую серию второго сезона «Киберпанк: Бегущие по краю» показали на фестивале в Лос-Анджелесе
Австрийский учёный объяснил парадокс Ферми незаметной экспансией развитых цивилизаций в космосе
В России успешно провели первые официальные испытания лёгкого БПЛА с пилотом на борту
Прибыль Samsung за 2026 год превысит совокупную прибыль компании за 40 лет
Двигатель ПД-35 может перекроить конструкцию Ил-96

Популярные статьи

13 отличных игр с открытым миром и долгим временем прохождения, которые я хочу пройти в 2026 году
DLSS, FSR, XeSS и другие «костыли» — почему игры перестали работать без «умного» мыла
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Pro
Маркетинговые уловки Linux — как CachyOS вводит пользователей в заблуждение
Почему мы пересматриваем только «плохие» фильмы, а великие пылятся на полке
Интервью с Dante1980 (Dante) — автором на сайте overclockers.ru
Sony и PlayStation – путь от любви до ненависти за одну неделю
Интервью с Ivan_FCB (Ivan_FCB) — автором на сайте overclockers.ru
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Телевизор вместо игрового монитора для ПК – личный опыт, настройка и нюансы выбора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter