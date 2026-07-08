Китайская Shenzhen Longsys Electronics, владеющая брендом Lexar, прогнозирует чистую прибыль за первое полугодие в размере $1,36–1,62 млрд. Это в сотни раз превышает показатель прошлого года в $2,2 млн.

Глобальный дефицит микросхем памяти, вызванный строительством инфраструктуры для искусственного интеллекта, приносит рекордные доходы поставщикам. Очередной бенефициар этого бума — китайская Longsys, материнская компания бренда Lexar.

Фото: Tom's Hardware

Shenzhen Longsys Electronics ожидает выручку в $3,24–3,68 млрд за первое полугодие — более чем вдвое выше прошлогодней ($1,5 млрд). Прогноз по чистой прибыли — $1,36–1,62 млрд, тогда как год назад этот показатель составлял всего $2,2 млн. Рост — от 61 818% до 73 636%. Причина — взрывной спрос на чипы памяти для систем ИИ. Производители конкурируют за ограниченные мощности по выпуску кремниевых пластин. Longsys заключила долгосрочные контракты с мировыми поставщиками, но не раскрывает их названия.

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Многие китайские компании переходят с Micron, Samsung и SK hynix на местные CXMT и YMTC. Американские Corsair, Dell и HP тоже рассматривают закупки у этих производителей, несмотря на позицию Пентагона. Apple лоббирует доступ к чипам CXMT, так как Samsung и SK hynix предупреждают о дефиците как минимум до 2027 года.

Акции Longsys на Шэньчжэньской бирже за выходные подскочили на 12,5%, более чем вдвое превысив минимум трёхмесячной давности. Компания также получила разрешение китайских регуляторов на привлечение $544 млн через частное размещение акций. Эти средства пойдут на разработку продуктов для ИИ и контроллеров памяти.