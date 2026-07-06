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Global_Chronicles
В США растёт недовольство из-за ИИ-камер, считывающих 20 миллиардов автомобильных номеров в месяц
В США растет число споров вокруг камер с искусственным интеллектом, которые автоматически распознают автомобильные номера. Технология помогает полиции, однако жители ряда городов считают ее инструментом постоянного наблюдения.
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Системы автоматического распознавания автомобилей все чаще становятся предметом общественных обсуждений. Причиной стали масштабы сбора данных и расширение применения таких комплексов в американских городах.

Изображение: Сarscoops

Компания Flock Safety сообщает, что ее камеры ежемесячно распознают около 20 миллиардов автомобильных номеров и работают более чем в 6000 населенных пунктов США. Помимо номера система определяет цвет машины, марку, модель и отдельные внешние признаки. Причем, по сути, полиция использует эти сведения для поиска транспорта, получения уведомлений о появлении конкретных автомобилей и анализа их недавних маршрутов. Руководитель Flock Safety Гаррет Лэнгли заявил, что технология помогла примерно в миллионе задержаний за прошлый год. Местные власти также связывают ее применение с раскрытием убийств, угонов, грабежей, преступлений, связанных с наркотиками, и поиском пропавших людей.

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При этом в городе Трой штата Нью-Йорк жители резко раскритиковали дальнейшее использование камер. Сопротивление становится организованным. Сайты вроде DeFlock собирают информацию о расположении камер от пользователей. Сервис HaveIBeenFlocked.com позволяет водителям проверить, фиксировали ли их номера. Сообщается о случаях вандализма: камеры разрисовывали краской или распиливали.

Противники считают, что постоянный сбор информации формирует систему массового наблюдения. Критики также напоминают о случаях неправомерного использования данных.

#сша #искусственный интеллект #ии #flock safety #распознавание номерных знаков
Источник: carscoops.com
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