Системы автоматического распознавания автомобилей все чаще становятся предметом общественных обсуждений. Причиной стали масштабы сбора данных и расширение применения таких комплексов в американских городах.
Компания Flock Safety сообщает, что ее камеры ежемесячно распознают около 20 миллиардов автомобильных номеров и работают более чем в 6000 населенных пунктов США. Помимо номера система определяет цвет машины, марку, модель и отдельные внешние признаки. Причем, по сути, полиция использует эти сведения для поиска транспорта, получения уведомлений о появлении конкретных автомобилей и анализа их недавних маршрутов. Руководитель Flock Safety Гаррет Лэнгли заявил, что технология помогла примерно в миллионе задержаний за прошлый год. Местные власти также связывают ее применение с раскрытием убийств, угонов, грабежей, преступлений, связанных с наркотиками, и поиском пропавших людей.
При этом в городе Трой штата Нью-Йорк жители резко раскритиковали дальнейшее использование камер. Сопротивление становится организованным. Сайты вроде DeFlock собирают информацию о расположении камер от пользователей. Сервис HaveIBeenFlocked.com позволяет водителям проверить, фиксировали ли их номера. Сообщается о случаях вандализма: камеры разрисовывали краской или распиливали.
Противники считают, что постоянный сбор информации формирует систему массового наблюдения. Критики также напоминают о случаях неправомерного использования данных.