В США растет число споров вокруг камер с искусственным интеллектом, которые автоматически распознают автомобильные номера. Технология помогает полиции, однако жители ряда городов считают ее инструментом постоянного наблюдения.

Системы автоматического распознавания автомобилей все чаще становятся предметом общественных обсуждений. Причиной стали масштабы сбора данных и расширение применения таких комплексов в американских городах.

Изображение: Сarscoops Изображение: Сarscoops

Компания Flock Safety сообщает, что ее камеры ежемесячно распознают около 20 миллиардов автомобильных номеров и работают более чем в 6000 населенных пунктов США. Помимо номера система определяет цвет машины, марку, модель и отдельные внешние признаки. Причем, по сути, полиция использует эти сведения для поиска транспорта, получения уведомлений о появлении конкретных автомобилей и анализа их недавних маршрутов. Руководитель Flock Safety Гаррет Лэнгли заявил, что технология помогла примерно в миллионе задержаний за прошлый год. Местные власти также связывают ее применение с раскрытием убийств, угонов, грабежей, преступлений, связанных с наркотиками, и поиском пропавших людей.

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При этом в городе Трой штата Нью-Йорк жители резко раскритиковали дальнейшее использование камер. Сопротивление становится организованным. Сайты вроде DeFlock собирают информацию о расположении камер от пользователей. Сервис HaveIBeenFlocked.com позволяет водителям проверить, фиксировали ли их номера. Сообщается о случаях вандализма: камеры разрисовывали краской или распиливали.

Противники считают, что постоянный сбор информации формирует систему массового наблюдения. Критики также напоминают о случаях неправомерного использования данных.