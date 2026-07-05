Стартап Atomic Semi развивает модель небольших фабрик для выпуска полупроводниковых микросхем и оборудования собственного производства.

Один из самых известных архитекторов микросхем в индустрии — Джим Келлер — меняет стратегию. Его стартап Atomic Semi переименовали в Fab2. Компания покидает Калифорнию и сосредотачивается на новом заводе в Остине.

Источник изображения: Fab2

Fab2 проектирует и производит оборудование для выпуска чипов полностью собственными силами. Инженеры создают все сами — от насосов и клапанов до литографических установок и вакуумных камер. Эти компоненты собирают в станки, станки — в готовые фабрики. При этом компания использует браузерный инструмент Studio, ранее известный как Atomic Studio, для совместной работы над схемами и проектированием.

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Вместо огромных линий для 300-миллиметровых пластин Fab2 строит небольшие программно-управляемые фабрики. Они выпускают чипы гораздо меньшего размера и могут делать прототипы за несколько часов. Сэм Зелуф, сооснователь компании, экспериментировал с такой технологией еще в подростковом возрасте в гараже своих родителей.

Главный минус этого подхода — скорость. Прямая запись рисунка электронным лучом занимает значительно больше времени, чем экспонирование целой пластины через маску. Поэтому технология подходит для прототипирования и мелкосерийного производства, но не для крупных заказов.