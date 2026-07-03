В России вступают в силу единые правила проверки информации в карточках товаров на цифровых платформах. Маркетплейсы будут сверять данные продавцов с 12 государственными реестрами в течение трех рабочих дней.

Минэкономразвития разработало документ в рамках закона «О платформенной экономике». Новые правила касаются всех цифровых посреднических платформ — теперь операторы обязаны проверять достоверность сведений до публикации товаров.

© РИА Новости . Александр Кряжев

Проверка затронет категории товаров, от которых зависит безопасность граждан. В список вошли лекарства, медицинские изделия, биологически активные добавки, пестициды и агрохимикаты. Также проверят продукцию, подлежащую обязательной регистрации, подтверждению соответствия и обязательной маркировке.

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Маркетплейсы получат доступ к данным 12 государственных информационных систем. Среди них — реестры лекарственных средств, медизделий, пестицидов, система мониторинга движения препаратов и реестры Евразийского экономического союза.

Оператор обязан провести проверку в течение трех рабочих дней с момента получения всех необходимых сведений от продавца. Если информация подтверждается, карточка появляется на площадке. Для поддержания актуальности данных платформы будут перепроверять их не реже одного раза в десять рабочих дней.

Карточки, опубликованные до 1 октября нынешнего года, проверят в течение полугода после вступления постановления в силу. Документ начнет действовать через 90 дней после официального опубликования. Положения о товарных знаках вступят в силу в будущем году с 1 марта. Правила разработали совместно с бизнесом в рамках рабочей группы по платформенной экономике.