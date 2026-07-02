Алекс Карп резко раскритиковал подход ряда компаний, работающих с искусственным интеллектом. По его мнению, предприятия переплачивают за токены, а их данные используют для развития моделей без соразмерной выгоды для клиентов.

Во время интервью CNBC руководитель Palantir высказался о работе крупных разработчиков искусственного интеллекта. Основной темой стали ценность токенов и использование корпоративных данных при обучении моделей. Алекс Карп заявил, что многие предприятия недовольны существующей схемой работы сервисов искусственного интеллекта. По его словам, компании оплачивают токены, которые не приносят ощутимой пользы бизнесу, а поставщики одновременно получают доступ к ценным данным клиентов.

Скриншот видео Ricardo









Карп утверждает, что разработчики больших языковых моделей используют эту информацию для дальнейшего совершенствования собственных систем. По сути, заказчики оплачивают сервис и одновременно помогают улучшать продукты поставщика. Глава Palantir также поставил под сомнение модель оплаты по числу токенов. Иначе говоря, если технология действительно создает высокую ценность, поставщики могли бы связывать стоимость своих услуг с полученным результатом, а не с объемом обработки данных.

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Карп отметил, что Palantir придерживается другого подхода. Компания заявляет, что не обучает модели на данных клиентов и использует существующие модели без их дополнительного переобучения. Вместо этого платформа делает ставку на собственную систему классификации и организации корпоративной информации, которую в компании называют «онтологией».