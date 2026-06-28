Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Ростех показал прототипы ВАЗ-2110 и ВАЗ-X, которые могли изменить историю отечественного автопрома
Ростех представил прототипы ВАЗ-2110 и ВАЗ-X, которые в свое время могли стать заметными шагами для отечественного автопрома.
реклама

В Ростехе показали редкие прототипы, связанные с историей ВАЗа. Эти машины отражают не только технические поиски своего времени, но и возможный альтернативный путь развития российского автопрома.

 
Фото: Ростех

Среди представленных образцов оказались прототипы ВАЗ-2110 и ВАЗ-X. Оба проекта относятся к периоду, когда конструкторы искали новые решения для будущих моделей и пытались вывести отечественные автомобили на более современный уровень.

реклама

ВАЗ-2110 стал одним из самых известных проектов того времени. Его ранние варианты показывают, как постепенно формировался облик будущей модели и как менялись подходы к дизайну и компоновке.

Не меньший интерес вызывает и ВАЗ-X. Этот прототип напоминает о том, что в истории автопрома было немало смелых задумок, которые так и не дошли до конвейера, но повлияли на развитие инженерной школы.

Показ этих машин важен не только как редкий взгляд в прошлое, но и как напоминание о том, сколько перспективных идей оставалось за кадром. Такие проекты помогают лучше понять, каким мог быть отечественный автопром при ином стечении обстоятельств.

#ростех #автоваз #автопром #прототип #отечественный автопром #ваз-2110 #история автомобилей #ваз-x
Источник: vk.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупнейшая ГЭС в России достигла максимального значения мощности за весь период эксплуатации
РБК: Российские провайдеры осенью могут ввести тарифные планы с иностранным интернетом и без него
Марсоход Perseverance предположительно обнаружил следы древней жизни на Марсе
McMurtry показала тизер серийного электромобиля с вентилятором прижимной силы в 2 т за 1,32 млн $
FSR 4.1.1 на RX 5700 XT на порядок увеличил задержку и заметно снизил fps по сравнению с FSR 3.1.5
Старые автомобили «Волга» получат увеличенный бензобак с защитой от коррозии
Xiaomi представила портативную кофемашину с аккумулятором на 7500 мАч и рабочим давлением 20 бар
AMD официально выпустила процессор Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition
Самый быстрый в мире мотоцикл разгоняется до 100 км/ч за 0,4 секунды на паровой тяге
В Кремле отреагировали на удаление VK и других российских приложений из App Store
Tom’s Hardware: перекупщики активно скупают процессоры AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition
Ростех впервые показал созданные в 1980-х годы прототипы автомобилей ВАЗ-2110 и ВАЗ Х
Моддер оснастил кнопочный телефон Nokia 3210 материнской платой с поддержкой сетей 4G
Дизайн индийских поездов Vande Bharat от российского Трансмашхолдинга получил престижную премию
Мощность PL2 процессоров Intel Nova Lake-S с двумя вычислительными плитками может достигать 474 Вт
Покупатель получил Core i9-10900K в запечатанной коробке вместо заказанного Ryzen 7 9800X3D
AMD Ryzen 7 5800X3D Anniversary Edition был распродан в первые часы и появился на eBay по $540–750
Импортозамещённый «Суперджет» вызвал огромный интерес на авиасалоне в индийском Хайдарабаде
Защищённый смартфон RugOne Xever 8 предлагает мощный динамик SonicX с максимальной акустической мощностью 117 дБ
Учёные предупредили о серьёзной угрозе здоровью от паразита, поражающего каждого третьего человека

Популярные статьи

От Xbox 360 до Xbox Series S – двадцать лет деградации игровой индустрии
Почему блогеры и форумы советуют откровенно слабые блоки питания и как на этом не прогореть
Обслуживание китайской видеокарты PowerColor AMD Radeon RX 470
Золотая эра PlayStation 5 – почему $1500 за Steam Machine лишь цветочки накануне RAMageddon
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter