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Global_Chronicles
IKEA собрала 18 флагов участников чемпионата мира по футболу из предметов мебели
IKEA Canada представила рекламную кампанию Assemble the World к чемпионату мира по футболу FIFA. Компания составила 18 национальных флагов исключительно из мебели и предметов для дома.
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К началу чемпионата мира по футболу многие бренды запускают тематические рекламные проекты. IKEA Canada решила использовать для этого собственный ассортимент товаров.

 Изображение: Yanko Design

Кампания Assemble the World, созданная совместно с Dentsu Creative, строится вокруг простой идеи. Компания взяла мебель, светильники, ковры, подушки, свечи, шкафы, мягкие игрушки, столы и другие товары, после чего составила из них национальные флаги стран — участниц чемпионата мира по футболу FIFA. Всего проект включает 18 композиций.

Изображение: Yanko Design

Изображение: Yanko Design

Изображение: Yanko Design

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Каждый флаг полностью состоит из реальных товаров IKEA, доступных для покупки. При этом изображения сохранили узнаваемые цвета и элементы национальной символики. По сути, рекламная кампания одновременно показывает ассортимент магазина и предлагает зрителю определить, какие предметы использовали для создания каждой композиции.

Изображение: Yanko Design

IKEA Canada проводит кампанию летом в социальных сетях, цифровых каналах и на наружной рекламе рядом со своими магазинами. Каждый опубликованный материал содержит возможность сразу перейти к покупке использованных товаров. Компания объединила тематическое оформление чемпионата мира с каталогом собственной продукции, не меняя специализацию бренда и сохраняя акцент на товарах для дома.

Изображение: Yanko Design
Изображение: Yanko Design

#реклама #fifa #мебель #чемпионат мира по футболу #assemble the world #dentsu creative #ikea canada
Источник: yankodesign.com
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