Компания Lenovo заявила, что высокие цены на память станут новой нормой до 2030 года. По ее прогнозам, стоимость DRAM и NAND, вероятно, никогда не вернется к уровню начала 2025 года.

Дефицит памяти усугубляется с каждым днем. Крупные игроки рынка предупреждают о серьезных последствиях в ближайшие годы. Micron заявила, что не может удовлетворить спрос даже со стороны стратегических клиентов. Samsung и SK Hynix сделали аналогичные заявления. Производители получают огромную прибыль от бума искусственного интеллекта, но высокие цены на память, похоже, сохранятся надолго.

Изображение: WCCFTech

На выставке ISC 2026 Lenovo представила слайд с динамикой цен на DRAM и NAND. Цены начали стремительно расти в конце третьего и начале четвертого кварталов 2025 года. Сегодня они находятся на уровнях, которых никто не ожидал. Тенденция продолжится, поскольку дефицит сохраняется.

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Lenovo отмечает, что крупные производители наращивают мощности и строят новые заводы, но это вряд ли существенно повлияет на ситуацию. Высокие цены, вероятно, никогда не вернутся к уровню начала 2025 года. Представитель компании заявил, что более высокие цены станут новой нормой в 2030 году и далее.

Для обычных потребителей это означает рост цен не только на модули памяти и SSD-накопители. Подорожают все продукты, использующие эти решения. Времена дешевых ПК, игровых консолей и мобильных телефонов уходят в прошлое.

SK Hynix ускорила расширение заводов, перенеся планы с 2040 на 2030 год. Компания планирует утроить объем производства памяти. Но, как и в случае с Micron, неизвестно, снизится ли спрос к тому времени. Пока ситуация для потребителей остается неблагоприятной. Разрыв между спросом и предложением продолжает расти.