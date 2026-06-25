Micron подписала долгосрочные соглашения о поставках памяти общей стоимостью около 100 млрд $.

Рынок оперативной памяти остается напряженным из-за высокого спроса и ограниченных возможностей увеличения производства. Micron попыталась заранее закрепить будущие объемы поставок, заключив крупные долгосрочные договоренности с клиентами.

Изображение: Tom's Hardware

Micron заключила 16 соглашений с крупными заказчиками, которые в сумме оцениваются примерно в 100 млрд $. Эти контракты позволяют компании планировать будущие поставки памяти, однако не дают ответа на вопрос, когда дефицит DRAM завершится.

реклама

Компания отмечает, что производство памяти требует значительного времени для расширения. Новые мощности нельзя быстро запустить, поэтому предложение не может мгновенно догнать растущий спрос.

Одной из причин напряженной ситуации стал рост потребности в памяти для систем искусственного интеллекта. Особенно это касается высокопроизводительных решений, которые используются в современных вычислительных инфраструктурах.

Компания продолжает работать в условиях нестабильного рынка, где спрос остается выше возможностей производителей. Micron пока не указывает конкретную дату, когда баланс между производством и потреблением DRAM восстановится.