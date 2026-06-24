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Global_Chronicles
В Японии состоялся экзамен на получение звания ниндзя с тремя уровнями сложности
В Японии состоялась очередная аттестация по традициям школы Кока-рю. Участникам предстояло подтвердить знания и навыки в зависимости от выбранного уровня подготовки.
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Японский город Кока, который связывают с историей ниндзюцу, вновь принял ежегодные испытания для желающих получить сертификат ниндзя.

 

Изображение: SoraNews24

В середине июня организаторы собрали 131 человека для прохождения сертификации Кока-рю. На экзамен приехали не только жители разных частей Японии. Среди участников также оказались гости из Сингапура и Гонконга. Самому младшему кандидату исполнилось девять лет, самому старшему — 76.

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Проверку знаний разделили на три категории подготовки. Больше всего претендентов выбрали начальную ступень — 93 человека. На среднем уровне выступили 28 участников, еще десять решили пройти наиболее сложную программу.

Письменные задания присутствовали на всех этапах, однако содержание испытаний различалось. Новички могли заработать дополнительные баллы благодаря костюму ниндзя и точности при броске сюрикенов. От кандидатов среднего уровня требовали более глубокого понимания истории и традиций школы Кока. Финальная категория предусматривала не только экзамен, но и подготовку отдельной письменной работы.

Исследовательская ассоциация ниндзя Кока проводит такую аттестацию уже восемнадцатый год. По итогам нынешней проверки экзамен успешно завершили 90% участников начального уровня, 70% среднего и 55% продвинутого.

На вопрос о том, что побудило их сдать экзамен, многие участники выразили давний интерес к культуре ниндзя и самому городу Кока, который почитается энтузиастами как родина ниндзюцу. Клан Кога, живший в этом районе более 500 лет назад, был известен своими выдающимися навыками теневых воинов, и именно эту культуру стремится сохранить Коканская исследовательская ассоциация ниндзя, проводя этот экзамен ежегодно.

#япония #кока-рю #ниндзюцу #ниндзя
Источник: soranews24.com
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