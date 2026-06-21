Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Специалист по информационной безопасности превратил умную лампочку в автономную библиотеку книг
Специалист по информационной безопасности Рик Осгуд создал библиотеку цифровых книг на базе обычной умной лампочки с модулем ESP32.
реклама

Бытовые устройства для умного дома все чаще используют не только по прямому назначению. Один из таких примеров показал, что компактная Wi-Fi-лампочка способна работать как самостоятельный сервер для хранения и распространения электронных книг.

Автор изображения: Рик Осгуд

Специалист по информационной безопасности Рик Осгуд (Rick Osgood) разработал проект под названием «Библиотека запрещенных книг». Автор опубликовал описание системы в личном блоге, а исходный код разместил в открытом доступе на платформе Codeberg.

реклама

Идея появилась после знакомства с рассказом Бена Брауна (Ben Brown) «Библиотека». После этого Осгуд решил проверить, можно ли превратить недорогую умную лампочку в компактное устройство для хранения цифровых текстов и доступа к ним через беспроводную сеть.

Основой проекта стала лампочка ESP32C3 с прошивкой Tasmota. Объем встроенной памяти устройства составляет всего 4 МБ, поэтому разработчик сначала попытался расширить хранилище при помощи слота для карты microSD. Эти эксперименты не дали результата, и он сосредоточился на более эффективном использовании имеющихся ресурсов.

Пример библиотеки (Автор изображения: Рик Осгуд)

После ряда изменений в конфигурации системы Осгуд освободил значительную часть памяти под библиотеку. В итоге лампочка работает на собственной прошивке ESP32, создает открытую точку доступа Wi-Fi и запускает встроенный веб-сервер. Для раздела LittleFS, где размещаются книги, остается почти 2 МБ свободного пространства.

Прототип поддерживает обновление прошивки по воздуху через OTA. Для его работы не требуются облачные сервисы, а само устройство не хранит конфиденциальную информацию. Автор также опубликовал инструкции по настройке библиотеки, изменению параметров администратора и загрузке собственного набора книг.

#wi-fi #открытый исходный код #открытое по #esp32 #codeberg #esp32c3 #littlefs #ota #tasmota #умная лампочка #цифровая библиотека
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Собранный из Lego полноразмерный управляемый Koenigsegg весом 1,8 тонны разогнался до 111 км/ч
В ходе эксперимента 16-летний SSD SATA II выдержал запись 1 ПБ данных при паспортном ресурсе 40 ТБ
Глава Sonic Team сообщил о планах Sega закрыть серию Sonic в 2016 году
Исследователи определили новый срок окончания сложной жизни на Земле
AMD отменила выпуск флагманской видеокарты RX 9080 XT с 32 ГБ памяти
Метал-группа 80-х Saxon объявили мировое турне Gods of Thunder с 9-метровым механическим орлом
Bosch впервые представила мотор-ступицу для электровелосипедов
Энтузиаст сравнил fps на RTX 5080 с включённой и отключённой технологией ReBAR в современных играх
Сервисный центр отклонил гарантию на Sapphire RX 9070 XT NITRO+ после оплавления адаптера питания
Моддеры увеличили видеопамять GTX 1650 с 4 ГБ до 8 ГБ и получили прирост в God of War
Российский 300-метровый арктический танкер-перевозчик СПГ «Константин Посьет» принят в эксплуатацию
УЗГА: Российский тренировочный самолёт УТС-800 превосходит зарубежные Pilatus PC-7 и T-6 Texan
Мошенники в Китае начали применять более изощренный подход при продаже видеокарт NVIDIA
Телескоп Джеймса Уэбба выяснил экзотический химический состав Розовой планеты GJ504b
Linux позволил запустить целый ряд современных игр на RX 580 на фоне проблем в Windows 11
Anbernic представила новую портативную консоль RG 55G1 с дизайном в стиле Nintendo Switch Lite
Microsoft сообщила о предстоящем запуске Windows 11 26H2 и раскрыла ряд подробностей
Canyon представила прототип шоссейного велосипеда Predict с бортовым ИИ и радарами
Инди-хит Meccha Chameleon неожиданно сместил Forza Horizon 6 с вершины продаж Steam
Физик создал квантовую мини-вселенную для проверки происхождения времени

Популярные статьи

Почему Linux обречён на провал при использовании пакетных менеджеров и репозиториев
Как собрать очень дешевый ПК для работы и учебы, на котором можно будет еще и поиграть
От гейминга к ИИ – почему NVIDIA больше не дает двукратного прироста производительности видеокарт
PlayStation 6 за $500 – тотальное доминирование Sony на игровом рынке в 2030 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter