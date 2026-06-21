Специалист по информационной безопасности Рик Осгуд создал библиотеку цифровых книг на базе обычной умной лампочки с модулем ESP32.

Бытовые устройства для умного дома все чаще используют не только по прямому назначению. Один из таких примеров показал, что компактная Wi-Fi-лампочка способна работать как самостоятельный сервер для хранения и распространения электронных книг.

Автор изображения: Рик Осгуд

Специалист по информационной безопасности Рик Осгуд (Rick Osgood) разработал проект под названием «Библиотека запрещенных книг». Автор опубликовал описание системы в личном блоге, а исходный код разместил в открытом доступе на платформе Codeberg.

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Идея появилась после знакомства с рассказом Бена Брауна (Ben Brown) «Библиотека». После этого Осгуд решил проверить, можно ли превратить недорогую умную лампочку в компактное устройство для хранения цифровых текстов и доступа к ним через беспроводную сеть.

Основой проекта стала лампочка ESP32C3 с прошивкой Tasmota. Объем встроенной памяти устройства составляет всего 4 МБ, поэтому разработчик сначала попытался расширить хранилище при помощи слота для карты microSD. Эти эксперименты не дали результата, и он сосредоточился на более эффективном использовании имеющихся ресурсов.

Пример библиотеки (Автор изображения: Рик Осгуд)

После ряда изменений в конфигурации системы Осгуд освободил значительную часть памяти под библиотеку. В итоге лампочка работает на собственной прошивке ESP32, создает открытую точку доступа Wi-Fi и запускает встроенный веб-сервер. Для раздела LittleFS, где размещаются книги, остается почти 2 МБ свободного пространства.

Прототип поддерживает обновление прошивки по воздуху через OTA. Для его работы не требуются облачные сервисы, а само устройство не хранит конфиденциальную информацию. Автор также опубликовал инструкции по настройке библиотеки, изменению параметров администратора и загрузке собственного набора книг.