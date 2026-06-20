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Global_Chronicles
Глава Intel предупредил о дефиците памяти и гелия на фоне бума ИИ на фоне сотрудничества с Маском
Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан в подкасте No Priors рассказал о партнерстве с Илоном Маском по проекту Terafab и предупредил о серьезных проблемах в цепочке поставок полупроводников. Основные риски связаны с дефицитом памяти и нехваткой гелия.
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Бум искусственного интеллекта создает беспрецедентную нагрузку на полупроводниковую индустрию. Инфраструктура не успевает за растущими потребностями рынка, и это становится общей проблемой для производителей чипов и их крупнейших заказчиков. Одним из первых о системных рисках заявил глава Intel Лип-Бу Тан, обсудив ситуацию в контексте сотрудничества с Илоном Маском.

Изображение: WCCFTech

Лип-Бу Тан и Илон Маск пришли к единому мнению: темпы развития ИИ обгоняют производственные мощности полупроводниковой отрасли. Об этом гендиректор Intel рассказал в подкасте No Priors: AI, Machine Learning, Tech, & Startups. По словам Тана, сейчас остро не хватает мощностей и производительности, а также необходимо повышать эффективность производства.

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Партнерство с Маском предполагает выпуск чипов для проекта Terafab по техпроцессу 14A. Эти компоненты пойдут на автомобили Tesla, робототехнику и космические дата-центры. Тан назвал Маска одним из лучших предпринимателей столетия и отметил его нестандартный подход. Бизнесмен использует методологию первых принципов, подвергая сомнению каждый этап работы и отказываясь от шаблонных решений. Глава Intel признался, что такой стиль ему импонирует.

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Помимо проекта Terafab, Тан затронул системные проблемы отрасли. По его словам, искусственный интеллект меняет весь ландшафт бизнеса и может оказать более серьезное влияние, чем интернет. Уже сейчас наблюдается значительный рост цен на память, и этот тренд сохранится.

Гендиректор Intel выделил три основных узких места. Первое — ограничения по электроэнергии в ряде стран. Второе, о чем многие не задумываются, — возможные перебои с поставками гелия, критически важного для производства полупроводников. Гелий используется для охлаждения и осаждения паровой фазы в процессе травления. Третье, самое серьезное — дефицит памяти. Все участники рынка пытаются получить доступ к этим компонентам, но даже при закладке новых мощностей на это уйдут годы. То же самое касается процессоров и видеокарт. Тан предупредил, что рост затрат неизбежно отразится на конечных потребителях.

#intel #полупроводники #искусственный интеллект #илон маск #ии #дефицит памяти #terafab #лип-бу тан #цепочка поставок #14a #гелий
Источник: wccftech.com
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