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Global_Chronicles
Honda и QuantumScape объединились для разработки твердотельных батарей нового поколения
Honda и QuantumScape договорились совместно развивать технологии твердотельных батарей и способы их производства. Партнерство стало результатом технического тестирования решений QuantumScape со стороны японского автопроизводителя.
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Производители автомобилей продолжают искать способы улучшить характеристики аккумуляторов для электрического транспорта. Одним из направлений остается переход от традиционных литий-ионных решений к полностью твердотельным батареям.

Источник: Honda

Компания QuantumScape объявила о многолетнем соглашении с Honda по совместной разработке и производству твердотельных аккумуляторов. Для Honda это второй крупный партнер в этом направлении после Volkswagen.

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Перед заключением сделки Honda провела практическое техническое исследование платформы QuantumScape и сравнила ее с решениями конкурентов. В компании заявили, что технология QS показала преимущества во время испытаний.

Источник: Honda

Стороны сосредоточатся на создании батарей и улучшении методов их выпуска. Honda ранее сообщала о запуске пилотного производства твердотельных аккумуляторов на заводе в Сакуре, Япония.

Источник: QuantumScape

Разработки QuantumScape могут использоваться в электромобилях, мотоциклах Honda, силовом оборудовании и системах хранения энергии. Компания применяет литий-металлический анод и керамический сепаратор. Образец QSE-5 B получил плотность энергии 844 Вт•ч/л и заряжается с 10% до 80% за 12,2 минуты.

После новости о соглашении акции QuantumScape выросли на 12%.

#электромобили #honda #твердотельные батареи #аккумуляторные технологии #quantumscape #qs
Источник: electrek.co
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