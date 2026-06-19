Производители автомобилей продолжают искать способы улучшить характеристики аккумуляторов для электрического транспорта. Одним из направлений остается переход от традиционных литий-ионных решений к полностью твердотельным батареям.
Источник: Honda
Компания QuantumScape объявила о многолетнем соглашении с Honda по совместной разработке и производству твердотельных аккумуляторов. Для Honda это второй крупный партнер в этом направлении после Volkswagen.
Перед заключением сделки Honda провела практическое техническое исследование платформы QuantumScape и сравнила ее с решениями конкурентов. В компании заявили, что технология QS показала преимущества во время испытаний.
Источник: Honda
Стороны сосредоточатся на создании батарей и улучшении методов их выпуска. Honda ранее сообщала о запуске пилотного производства твердотельных аккумуляторов на заводе в Сакуре, Япония.
Источник: QuantumScape
Разработки QuantumScape могут использоваться в электромобилях, мотоциклах Honda, силовом оборудовании и системах хранения энергии. Компания применяет литий-металлический анод и керамический сепаратор. Образец QSE-5 B получил плотность энергии 844 Вт•ч/л и заряжается с 10% до 80% за 12,2 минуты.
После новости о соглашении акции QuantumScape выросли на 12%.