Honda и QuantumScape договорились совместно развивать технологии твердотельных батарей и способы их производства. Партнерство стало результатом технического тестирования решений QuantumScape со стороны японского автопроизводителя.

Производители автомобилей продолжают искать способы улучшить характеристики аккумуляторов для электрического транспорта. Одним из направлений остается переход от традиционных литий-ионных решений к полностью твердотельным батареям.

Источник: Honda

Компания QuantumScape объявила о многолетнем соглашении с Honda по совместной разработке и производству твердотельных аккумуляторов. Для Honda это второй крупный партнер в этом направлении после Volkswagen.

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Перед заключением сделки Honda провела практическое техническое исследование платформы QuantumScape и сравнила ее с решениями конкурентов. В компании заявили, что технология QS показала преимущества во время испытаний.

Источник: Honda

Стороны сосредоточатся на создании батарей и улучшении методов их выпуска. Honda ранее сообщала о запуске пилотного производства твердотельных аккумуляторов на заводе в Сакуре, Япония.

Источник: QuantumScape

Разработки QuantumScape могут использоваться в электромобилях, мотоциклах Honda, силовом оборудовании и системах хранения энергии. Компания применяет литий-металлический анод и керамический сепаратор. Образец QSE-5 B получил плотность энергии 844 Вт•ч/л и заряжается с 10% до 80% за 12,2 минуты.

После новости о соглашении акции QuantumScape выросли на 12%.