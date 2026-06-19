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Global_Chronicles
Исследование: Луна может хранить следы исчезнувших инопланетных цивилизаций
Новое исследование предлагает искать следы развитых внеземных цивилизаций не только среди радиосигналов из космоса. Некоторые техногенные объекты могли оставить материальные следы, которые до сих пор сохраняются в лунном грунте.
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Поиск разумной жизни за пределами Земли обычно связывают с попытками обнаружить сигналы от далеких цивилизаций. Однако новое исследование рассматривает другой сценарий — поиск следов технологий, которые могли пережить своих создателей.

Фото: ScienceAlert

Астрофизик Брайан К. Лаки (Brian C. Lacki) из Оксфордского университета (University of Oxford) считает, что вероятность обнаружить цивилизацию именно в тот период, когда она активно передает сигналы в космос, может оказаться крайне низкой. По этой причине ученый предлагает уделять больше внимания долговечным техносигнатурам, способным существовать миллионы и даже миллиарды лет.

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Ученый отмечает, что даже человеческая цивилизация сравнительно недолго создает мощные радиосигналы, которые можно обнаружить на межзвездных расстояниях. Развитие современных систем связи постепенно сокращает объем подобных передач.

В своей работе Лаки описывает несколько типов пассивных техносигнатур. Среди них объекты, способные необычным образом отражать, рассеивать или перекрывать свет звезд. Такие структуры не требуют постоянной работы передатчиков и могут оставаться заметными значительно дольше.

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Отдельное внимание автор уделяет роям Дайсона. Если цивилизация прекратит поддерживать орбитальное расположение элементов такой системы, ее компоненты со временем начнут сталкиваться друг с другом. Количество обломков будет расти, а повторяющиеся столкновения способны превратить крупные конструкции в мельчайшие частицы, которые астрофизик называет «технозернами». И эти «технозерна» может уносить за пределы звездной системы солнечный ветер. Они начинают свободно дрейфовать по галактике.

Солнечная система тоже не стоит на месте: вращаясь вокруг центра Млечного Пути, она периодически проходит через межзвездное вещество. Часть этого вещества, по мысли Лаки, может состоять из тех самых измельченных техносигнатур. И если на Земле активные геологические процессы и эрозия давно стерли бы любые следы, то Луна — практически неизменный мир. Там эти частицы могли сохраниться нетронутыми миллиарды лет.

Иначе говоря, ученым предлагают не всматриваться в далекие звезды, а просеять лунный реголит в поисках пылинок, которые укажут на существование цивилизации, исчезнувшей задолго до появления человечества.

#космос #астрономия #луна #внеземные цивилизации #инопланетные цивилизации #техносигнатуры #рой дайсона
Источник: sciencealert.com
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