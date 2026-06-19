Новое исследование предлагает искать следы развитых внеземных цивилизаций не только среди радиосигналов из космоса. Некоторые техногенные объекты могли оставить материальные следы, которые до сих пор сохраняются в лунном грунте.

Поиск разумной жизни за пределами Земли обычно связывают с попытками обнаружить сигналы от далеких цивилизаций. Однако новое исследование рассматривает другой сценарий — поиск следов технологий, которые могли пережить своих создателей.

Фото: ScienceAlert

Астрофизик Брайан К. Лаки (Brian C. Lacki) из Оксфордского университета (University of Oxford) считает, что вероятность обнаружить цивилизацию именно в тот период, когда она активно передает сигналы в космос, может оказаться крайне низкой. По этой причине ученый предлагает уделять больше внимания долговечным техносигнатурам, способным существовать миллионы и даже миллиарды лет.

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Ученый отмечает, что даже человеческая цивилизация сравнительно недолго создает мощные радиосигналы, которые можно обнаружить на межзвездных расстояниях. Развитие современных систем связи постепенно сокращает объем подобных передач.

В своей работе Лаки описывает несколько типов пассивных техносигнатур. Среди них объекты, способные необычным образом отражать, рассеивать или перекрывать свет звезд. Такие структуры не требуют постоянной работы передатчиков и могут оставаться заметными значительно дольше.

Отдельное внимание автор уделяет роям Дайсона. Если цивилизация прекратит поддерживать орбитальное расположение элементов такой системы, ее компоненты со временем начнут сталкиваться друг с другом. Количество обломков будет расти, а повторяющиеся столкновения способны превратить крупные конструкции в мельчайшие частицы, которые астрофизик называет «технозернами». И эти «технозерна» может уносить за пределы звездной системы солнечный ветер. Они начинают свободно дрейфовать по галактике.

Солнечная система тоже не стоит на месте: вращаясь вокруг центра Млечного Пути, она периодически проходит через межзвездное вещество. Часть этого вещества, по мысли Лаки, может состоять из тех самых измельченных техносигнатур. И если на Земле активные геологические процессы и эрозия давно стерли бы любые следы, то Луна — практически неизменный мир. Там эти частицы могли сохраниться нетронутыми миллиарды лет.

Иначе говоря, ученым предлагают не всматриваться в далекие звезды, а просеять лунный реголит в поисках пылинок, которые укажут на существование цивилизации, исчезнувшей задолго до появления человечества.