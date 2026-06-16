Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Учёные назвали возможную причину, по которой мы не слышим сигналы от инопланетян
Ученые пришли к выводу, что радиосигналы внеземных цивилизаций могут терять свои характерные признаки еще до выхода из родной звездной системы. Из-за этого существующие методы поиска способны пропускать потенциальные техносигнатуры.
реклама

Поиск внеземных цивилизаций десятилетиями строился на предположении, что искусственный радиосигнал должен выделяться на фоне естественного космического шума. Новая работа показывает, что проблема может заключаться не в отсутствии таких сигналов, а в их изменении еще на пути от источника. Специалисты Института SETI изучили влияние звездной среды на узкополосные радиосигналы, которые многие программы поиска внеземного разума считают наиболее вероятным признаком технологической активности.

Радиосигнал планеты может начинаться как резкий тон (слева, белый), но может рассеиваться окружающими звезду плазменными ветрами, превращаясь в более широкий и слабый сигнал (справа, зеленый). Исследование предполагает, что мы можем пропускать сигналы, в основном ища резкий белый сигнал, а не более широкий зеленый. Фото: Вишал Гаджар/Институт SETI


Обычно такие сигналы ищут в виде очень узких пиков на определенных частотах. Ученые исходят из того, что природные процессы редко создают подобную структуру. Однако новое исследование показало, что сигнал способен заметно измениться еще до выхода за пределы своей звездной системы. Авторы работы сосредоточились на процессах рядом с источником передачи. Колебания плотности плазмы в звездном ветре и мощные явления вроде выбросов корональной массы могут распределять энергию сигнала по более широкому диапазону частот. В результате характерный узкий пик становится менее заметным для существующих алгоритмов поиска.

реклама

Для оценки этого эффекта команда использовала данные радиопередач космических аппаратов, работающих в Солнечной системе. На их основе ученые создали модель, позволяющую рассчитывать степень искажения сигналов возле различных типов звезд. Особое внимание ученые уделили M-карликам. Эти звезды составляют около 75% звезд Млечного Пути и, согласно расчетам, сильнее других влияют на распространение узкополосных сигналов. Авторы исследования полагают, что будущие программы SETI должны учитывать не только сверхузкие сигнатуры, но и более широкие варианты сигналов, которые способны достигать Земли после прохождения через активную звездную среду.

Это может быть вам так же интересно:

Астрофизик из США предложил новый принцип поиска внеземного разума

Ученые объяснили природу круглого объекта на дне Балтики

#инопланетяне #seti #радиосигналы #stride #внеземной разум #техносигнатуры #m-карлики #seti institute
Источник: sciencedaily.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России представили концепцию работающей от костра портативной мини-ТЭС на 600 Вт для походов
Ученые утверждают – в космосе у человека меняется восприятие и ощущение собственного «я»
На железные дороги вышли восьмиосные полувагоны «БАМ» грузоподъёмностью свыше 150 тонн
Heroes of Might and Magic Olden Era уже продаётся со скидкой — спустя полтора месяца после релиза
Игрокам Forza Horizon 6 рекомендуется установить новый патч из-за риска потери сохранений
Физики приблизились к разгадке пятой силы природы - её связывают с тёмной материей и тёмной энергией
Вышел сюжетный трейлер дополнения Cost of Hope для S.T.A.L.K.E.R. 2
Критики со всего мира выбрали лучшие фильмы первой половины 2026 года
TelecomDaily: Спутниковое телевидение в России теряет платящих клиентов
Учёные нашли у берегов Филиппин японский корабль «Хофуку Мару» времён Второй мировой войны
Турбоэлектрический самолёт Electra с фюзеляжем «двойной пузырь» обещает экономию топлива 17%
В России готовят к выпуску вагон первого класса с увеличенным и перестроенным салоном
В Китае водители Tesla используют игрушечные головы для обмана автопилота FSD
Экономист Михаил Хазин считает причиной задержек с выпуском МС-21 финансовые механизмы
Запечатанный картридж Super Mario продан за рекордные $3 млн
«Хаббл» сфотографировал звёздный рой в необычной галактике размером 12 тысяч световых лет
Академик МГУ раскрыл причины попадания шаровых молний по розеткам и электроприборам
В настольных процессорах AMD Ryzen 10000 интегрированную графику могут заменить на нейронный блок
Intel готовит антикриз: компания может выпустить новые CPU на базе LGA 1700 с памятью DDR4
Tom’s Hardware обновил рейтинг лучших игровых видеокарт — в 2026 году решает программная поддержка

Популярные статьи

Warcraft против Warhammer – где заканчивается вдохновение и начинается плагиат
Битва за трон: Olden Era против Heroes V
10 оптимальных процессоров для игровых ПК, которые можно купить на «Авито» за копейки в 2026 году
Лучшие комедийные фильмы в жанре пародий
Ковбои, роботы и космос: 7 фильмов, где вестерн переплетается с фантастикой
Ржавые корабли и далекие планеты — 8 фильмов в жанре космической фантастики из 90-х
Фотореалистичные сцены из снимков: как гауссов сплэтинг меняет 3D‑графику
Как я заставил Qwen 3B и Phi-4 работать в каскадной связке на домашнем ПК
Xbox Series S против игрового ПК – бюджетный гейминг за $400 в 2026 году
Игра «007: First Light» — тень классики или новый облик агента
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter