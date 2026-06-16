Ученые пришли к выводу, что радиосигналы внеземных цивилизаций могут терять свои характерные признаки еще до выхода из родной звездной системы. Из-за этого существующие методы поиска способны пропускать потенциальные техносигнатуры.

Поиск внеземных цивилизаций десятилетиями строился на предположении, что искусственный радиосигнал должен выделяться на фоне естественного космического шума. Новая работа показывает, что проблема может заключаться не в отсутствии таких сигналов, а в их изменении еще на пути от источника. Специалисты Института SETI изучили влияние звездной среды на узкополосные радиосигналы, которые многие программы поиска внеземного разума считают наиболее вероятным признаком технологической активности.

Радиосигнал планеты может начинаться как резкий тон (слева, белый), но может рассеиваться окружающими звезду плазменными ветрами, превращаясь в более широкий и слабый сигнал (справа, зеленый). Исследование предполагает, что мы можем пропускать сигналы, в основном ища резкий белый сигнал, а не более широкий зеленый. Фото: Вишал Гаджар/Институт SETI





Обычно такие сигналы ищут в виде очень узких пиков на определенных частотах. Ученые исходят из того, что природные процессы редко создают подобную структуру. Однако новое исследование показало, что сигнал способен заметно измениться еще до выхода за пределы своей звездной системы. Авторы работы сосредоточились на процессах рядом с источником передачи. Колебания плотности плазмы в звездном ветре и мощные явления вроде выбросов корональной массы могут распределять энергию сигнала по более широкому диапазону частот. В результате характерный узкий пик становится менее заметным для существующих алгоритмов поиска.

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Для оценки этого эффекта команда использовала данные радиопередач космических аппаратов, работающих в Солнечной системе. На их основе ученые создали модель, позволяющую рассчитывать степень искажения сигналов возле различных типов звезд. Особое внимание ученые уделили M-карликам. Эти звезды составляют около 75% звезд Млечного Пути и, согласно расчетам, сильнее других влияют на распространение узкополосных сигналов. Авторы исследования полагают, что будущие программы SETI должны учитывать не только сверхузкие сигнатуры, но и более широкие варианты сигналов, которые способны достигать Земли после прохождения через активную звездную среду.