Lenovo расширила линейку зарядных аксессуаров новой моделью Legion PB9

На рынке портативных аккумуляторов редко появляются модели, которые заметно отличаются внешне от большинства конкурентов. Lenovo решила сделать ставку не только на высокую мощность, но и на необычную конструкцию корпуса.

Изображение: GizmoChina

Lenovo (Lenovo Group) начала продажи внешнего аккумулятора Lenovo Legion PB9. На китайском рынке устройство получило рекомендованную цену 549 юаней (эквивалентно ≈ 5850 ₽ по курсу ЦБ РФ на 17.06.2026), а на старте продаж компания предлагает его за 489 юаней.

Изображение: GizmoChina

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Одной из главных особенностей модели стал треугольный корпус. В отличие от большинства пауэрбанков с прямоугольной формой, Legion PB9 получил клиновидную конструкцию. Переднюю панель выполнили в стиле киберпанк с прозрачными элементами и крупной маркировкой мощности.

Изображение: GizmoChina

Слева на корпусе разместили цветной дисплей. Он показывает уровень заряда аккумулятора, оставшееся время зарядки, а также входную и выходную мощность в режиме реального времени.

Устройство оснащено двумя портами USB-C и одним USB-A. Один разъем USB-C выдает до 140 Вт, тогда как USB-A поддерживает до 30 Вт. При одновременном подключении нескольких устройств суммарная мощность достигает 170 Вт.

Внутри установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 24 000 мАч с энергетической емкостью 86,4 Вт·ч. Lenovo также заявляет о поддержке PD 3.1, PPS, QC 4.0 и других стандартов быстрой зарядки. Вес устройства составляет около 710 граммов.