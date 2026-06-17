На рынке портативных аккумуляторов редко появляются модели, которые заметно отличаются внешне от большинства конкурентов. Lenovo решила сделать ставку не только на высокую мощность, но и на необычную конструкцию корпуса.
Изображение: GizmoChina
Lenovo (Lenovo Group) начала продажи внешнего аккумулятора Lenovo Legion PB9. На китайском рынке устройство получило рекомендованную цену 549 юаней (эквивалентно ≈ 5850 ₽ по курсу ЦБ РФ на 17.06.2026), а на старте продаж компания предлагает его за 489 юаней.
Изображение: GizmoChina
Одной из главных особенностей модели стал треугольный корпус. В отличие от большинства пауэрбанков с прямоугольной формой, Legion PB9 получил клиновидную конструкцию. Переднюю панель выполнили в стиле киберпанк с прозрачными элементами и крупной маркировкой мощности.
Изображение: GizmoChina
Слева на корпусе разместили цветной дисплей. Он показывает уровень заряда аккумулятора, оставшееся время зарядки, а также входную и выходную мощность в режиме реального времени.
Устройство оснащено двумя портами USB-C и одним USB-A. Один разъем USB-C выдает до 140 Вт, тогда как USB-A поддерживает до 30 Вт. При одновременном подключении нескольких устройств суммарная мощность достигает 170 Вт.
Внутри установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 24 000 мАч с энергетической емкостью 86,4 Вт·ч. Lenovo также заявляет о поддержке PD 3.1, PPS, QC 4.0 и других стандартов быстрой зарядки. Вес устройства составляет около 710 граммов.