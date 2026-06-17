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Global_Chronicles
Lenovo выпустила треугольный пауэрбанк Legion PB9 на 24 000 мАч, мощностью 170 Вт и цветным дисплеем
Lenovo расширила линейку зарядных аксессуаров новой моделью Legion PB9
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На рынке портативных аккумуляторов редко появляются модели, которые заметно отличаются внешне от большинства конкурентов. Lenovo решила сделать ставку не только на высокую мощность, но и на необычную конструкцию корпуса.

Изображение: GizmoChina

Lenovo (Lenovo Group) начала продажи внешнего аккумулятора Lenovo Legion PB9. На китайском рынке устройство получило рекомендованную цену 549 юаней (эквивалентно ≈ 5850 ₽ по курсу ЦБ РФ на 17.06.2026), а на старте продаж компания предлагает его за 489 юаней.

Изображение: GizmoChina

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Одной из главных особенностей модели стал треугольный корпус. В отличие от большинства пауэрбанков с прямоугольной формой, Legion PB9 получил клиновидную конструкцию. Переднюю панель выполнили в стиле киберпанк с прозрачными элементами и крупной маркировкой мощности.

Изображение: GizmoChina

Слева на корпусе разместили цветной дисплей. Он показывает уровень заряда аккумулятора, оставшееся время зарядки, а также входную и выходную мощность в режиме реального времени.

Устройство оснащено двумя портами USB-C и одним USB-A. Один разъем USB-C выдает до 140 Вт, тогда как USB-A поддерживает до 30 Вт. При одновременном подключении нескольких устройств суммарная мощность достигает 170 Вт.

Внутри установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 24 000 мАч с энергетической емкостью 86,4 Вт·ч. Lenovo также заявляет о поддержке PD 3.1, PPS, QC 4.0 и других стандартов быстрой зарядки. Вес устройства составляет около 710 граммов.

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Источник: gizmochina.com
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