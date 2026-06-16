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Global_Chronicles
Правительство одобрило штрафы за принуждение продавцов к скидкам на маркетплейсах
Правительство РФ одобрило поправки, которые вводят административную ответственность для маркетплейсов и продавцов.
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С приближением даты вступления в силу закона о платформенной экономике правительство РФ продолжает дорабатывать связанные с ним нормативные акты. Очередной пакет поправок определяет, за какие нарушения цифровые площадки и продавцы будут нести административную ответственность.

Фото Олега Спиридонова / Бизнес Online / ТАСС

Минэкономразвития подготовило ко второму чтению законопроекта обновленный перечень санкций для участников платформенной экономики. Поправки уже получили одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

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Документ вводит отдельные виды нарушений для операторов цифровых платформ. Размер наказания зависит от последствий конкретного проступка. За менее значительные нарушения предусмотрены штрафы от нескольких десятков тысяч рублей, а за наиболее серьезные суммы вырастут до полумиллиона.

Одним из ключевых направлений регулирования стала защита продавцов от давления со стороны площадок. Если маркетплейс создает препятствия селлеру из-за отказа предоставлять скидки или не позволяет контролировать изменение цены товара, такие действия могут повлечь штраф до 400 тысяч рублей.

Под санкции также подпадут случаи, когда платформа ухудшает положение продавца внутри своей экосистемы. Речь идет о снижении видимости товаров, ограничении отдельных возможностей аккаунта или других мерах, связанных с отказом участвовать в ценовых акциях.

Отдельные штрафы предусмотрены за нарушения при рассмотрении обращений продавцов. Законодатели предлагают наказывать платформы, которые затягивают разбор жалоб или не снимают неправомерные ограничения в установленные сроки.

Закон о платформенной экономике начнет действовать этой осенью с 1 октября. Представители отраслевых объединений и крупных игроков рынка в целом поддержали предложенный подход. При этом участники рынка обращают внимание, что эффективность новых норм станет понятна после появления практики их применения.

#маркетплейсы #минэкономразвития #селлеры #платформенная экономика
Источник: forbes.ru
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