NVIDIA установила новую цену на видеокарту RTX PRO 6000 Blackwell с 96 ГБ памяти. Стоимость достигла 13 250 $, что более чем на 65% выше прежнего уровня.

Рынок профессиональных графических ускорителей продолжает реагировать на дефицит памяти и высокий спрос. В сегменте флагманских решений NVIDIA зафиксирован очередной рост стоимости.

Изображение: WCCFTech

NVIDIA обновила цену на видеокарту RTX PRO 6000 Blackwell, оснащенную 96 ГБ памяти GDDR7. На официальной торговой площадке компании устройство теперь продается за 13 250 $ (эквивалентно ≈ 952800 ₽ по курсу ЦБ РФ на 13.06.2026). Рост оказался значительным. В момент запуска стоимость находилась на уровне около 8000 $ (эквивалентно ≈ 575300 ₽ по курсу ЦБ РФ на 13.06.2026). Новая цена превышает ее более чем на 65%.

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На рынке доступны версии Max-Q и Workstation Edition. При этом NVIDIA не публиковала фиксированную рекомендованную розничную цену для этой модели, и стоимость меняется в зависимости от поставок и условий продажи.

Основной фактор удорожания связан с объемом памяти. Видеокарта использует 96 ГБ GDDR7, что является одним из максимальных показателей среди дискретных ускорителей. При этом сохраняется дефицит памяти нового поколения, что влияет на доступность продукта.

Параллельно дорожает и игровая линейка компании. RTX 5090 также вышла за пределы прежнего ценового диапазона и продается выше 4000 $, хотя стартовала почти вдвое дешевле. Рост цен затрагивает оба сегмента — профессиональный и потребительский.

Несмотря на это, спрос со стороны задач искусственного интеллекта остается высоким. Покупатели продолжают приобретать такие ускорители из-за отсутствия сопоставимых по характеристикам альтернатив.