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Global_Chronicles
Xiaomi реализовала десятилетний концепт Tesla в домашней роботизированной зарядке электрокаров
Xiaomi Auto продемонстрировала роботизированную систему, которая самостоятельно подключает электромобиль к зарядке и отключает его после завершения процесса. Концепция напоминает разработку Tesla десятилетней давности, которая так и не превратилась в серийный продукт.
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Автоматизация зарядки электромобилей остается одним из направлений развития домашней инфраструктуры. Xiaomi решила сделать ставку на механическое подключение кабеля вместо беспроводных систем и показала собственное решение для частных гаражей.

 

Скриншот видео Xiaomi

11 июня Xiaomi Auto опубликовала видео с демонстрацией роботизированной руки для зарядки электромобилей. Устройство устанавливается рядом с парковочным местом и выполняет подключение без участия владельца.

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Система определяет расположение зарядного порта автомобиля, подводит разъем и подключает его. После завершения зарядки манипулятор самостоятельно отсоединяет кабель. При этом устройство способно взаимодействовать с автомобилем и управлять моторизованными крышками зарядных разъемов.

Конструкция получила корпус шириной 152 мм. По данным компании, такие размеры позволяют размещать систему даже в ограниченном пространстве домашних гаражей. Для точного позиционирования Xiaomi использует распознавание изображений на базе искусственного интеллекта. Разработчики заявляют о субмиллиметровой точности подключения. Управление интегрировали в экосистему «человек-автомобиль-дом». Владельцы смогут контролировать работу зарядного устройства через смартфон.

Идея автоматического подключения электромобилей не нова. Еще в 2015 году Tesla показала прототип роботизированного зарядного устройства в виде многосекционного манипулятора. Однако компания так и не вывела эту разработку на рынок. Позже Tesla сосредоточилась на беспроводной зарядке, но и это направление не получило развития в серийных продуктах.

Xiaomi пока не раскрыла стоимость новинки и сроки начала продаж. Сейчас устройство находится на стадии демонстрации, однако компания рассматривает его именно как решение для домашнего использования, где, по приведенным в материале данным, происходит около 80% зарядки электромобилей.

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Источник: electrek.co
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