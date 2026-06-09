Космический телескоп Джеймса Уэбба измерил массу сверхмассивной черной дыры на рекордном удалении — 10 миллиардов световых лет от Земли. Объект в центре галактики MRG-M0138 весит 6 миллиардов солнечных масс и находится в спящем состоянии.

Астрономы получили редкую возможность изучить сверхмассивную черную дыру, которая не проявляет высокой активности. Для этого ученые использовали сочетание наблюдений телескопа JWST и эффекта гравитационного линзирования.

Линзированная галактика MRG-M013, которую телескоп JWST использовал для определения массы далекой сверхмассивной черной дыры. (Источник изображения: NASA/JWST)

Команда британских ученых определила массу сверхмассивной черной дыры в центре галактики MRG-M0138. Свет от этой системы шел к Земле около 10 миллиардов лет, поэтому исследователи наблюдают ее такой, какой она существовала, когда возраст Вселенной составлял примерно 4 миллиарда лет.

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Расчеты показали, что масса объекта достигает 6 миллиардов солнечных масс. Эта черная дыра стала самым удаленным объектом такого типа, массу которого удалось измерить. Спящие сверхмассивные черные дыры сложно обнаружить напрямую. Поэтому исследователи изучали движение звезд в центральной области галактики и по их скоростям рассчитали массу скрытого объекта.

Ранее метод звездной динамики применяли главным образом к значительно более близким объектам. Предыдущий рекорд относился к черной дыре на расстоянии около 700 миллионов световых лет. Новый результат увеличил этот показатель примерно в пятнадцать раз.

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Наблюдения стали возможны благодаря гравитационному линзированию. Галактика между MRG-M0138 и Землей усилила и переориентировала свет удаленного объекта, увеличив его изображение примерно в 30 раз. Это позволило астрономам восстановить внутреннюю структуру галактики и изучить область, где влияние черной дыры определяет движение звезд.

Линзированная галактика MRG-M013, которую телескоп JWST использовал для определения массы далекой сверхмассивной черной дыры, составила 6 миллиардов солнечных масс.(Источник изображения: NASA/JWST)

Дополнительно ученые установили, что MRG-M0138 практически не образует новые звезды. Полученные данные помогут подробнее исследовать связь между ростом галактик и развитием сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной.