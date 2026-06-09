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Global_Chronicles
Monster Notebook представила новые ноутбуки на WWDC 2026, включая 18-дюймового «игрового гиганта»
Компания Monster Notebook показала несколько новых моделей ноутбуков на выставке Computex 2026. Среди них выделяется 18-дюймовая игровая система с большим экраном и акцентом на высокую производительность.
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 Monster Notebook представила несколько новых ноутбуков в рамках Computex 2026. В центре внимания оказалась игровая модель с экраном 18 дюймов серии Semnuk S8 с процессором Intel Arrow Lake-HX и видеокартой NVIDIA RTX 5090, рассчитанная на пользователей, которым нужен большой дисплей и высокая вычислительная мощность. Такой формат позволяет увеличить пространство для изображения и улучшить комфорт при работе с играми и тяжелыми приложениями. Monster Notebook позиционирует его как «игрового гиганта», подчеркивая ориентацию на высокую производительность.

Изображение: TechPowerUp

Компания сделала ставку на расширение линейки, добавив устройства для разных категорий пользователей. Часть моделей ориентирована на игровые сценарии, другая — на более универсальные задачи. При этом основной акцент производитель сохранил на сегменте производительных систем. Компания также показала дополнительные модели, которые дополняют линейку и ориентированы на тех, кто ищет баланс между мощностью и более компактным форм-фактором.

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#ноутбуки #игровые ноутбуки #computex 2026 #мобильные пк #18-дюймовый ноутбук #monster notebook
Источник: techpowerup.com
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