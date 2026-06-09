Известный геймдизайнер Хидео Кодзима заявил, что его не интересует искусство, созданное генеративным ИИ. По его словам, такое станет возможным разве что через 50 или 100 лет.

Хидэо Кодзима (Hideo Kojima) в интервью The Washington Post заявил, что его не привлекает использование генеративного ИИ в творческом процессе. Его комментарий прозвучал вскоре после появления созданной с помощью GenAI версии самого разработчика в рекламной кампании Prada.

Изображение: WCCFTech

По словам Кодзимы, искусство напрямую связано с человеческой жизнью и опытом. При этом он не исключил, что через несколько десятилетий или даже через сто лет технологии смогут достичь уровня, при котором ИИ начнет самостоятельно создавать произведения искусства. При этом Кодзима отметил, что не ожидает увидеть такой результат при своей жизни и не проявляет интереса к этому направлению сейчас.

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Гораздо больше его привлекают практические способы применения технологии. Ранее Кодзима говорил, что видит потенциал GenAI прежде всего в игровых системах управления. По сути, ему интересны не генерация изображений или других художественных элементов, а развитие механик, которые влияют на поведение персонажей внутри игры.

Разработчик считает, что искусственный интеллект способен сделать неигровых персонажей и противников более гибкими. Они смогут реагировать на действия геймера, учитывать его привычки и менять собственную тактику. Такой подход способен заметно усложнить игровой процесс. Кодзима также дал понять, что не планирует использовать GenAI для визуального наполнения будущих проектов Kojima Productions. Вместо этого студия может сосредоточиться на применении технологии в игровых системах и взаимодействии с геймером.