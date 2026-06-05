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Global_Chronicles
Вышло умное кольцо SR15 Ultra с экраном, виброоповещением и функцией отслеживания состояния здоровья
Компания Rogbid представила умное кольцо SR15 Ultra со встроенным дисплеем и вибрацией. Устройство отслеживает пульс, кислород в крови и фазы сна, а также может оповещать о входящих вызовах и сообщениях.
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Большинство умных колец на рынке выглядят одинаково: металлическая полоска без экрана, которая собирает данные в фоновом режиме. Rogbid решил пойти другим путем. Новая модель SR15 Ultra получила небольшой дисплей и моторчик для вибрации. 

Изображение: GizmoChina 

Нажатие на сенсорный экран показывает время, количество шагов, пульс, уровень кислорода в крови, данные о сне и заряд батареи. Владельцу не нужно доставать телефон и открывать приложение, чтобы проверить основные показатели.

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Корпус выполнен из титанового сплава. Доступны три цвета: черный, серебристый и золотой. Размеры — с 8-го по 14-й по американской шкале.

Изображение: GizmoChina 

Вибромотор можно настроить на оповещение о звонках, смс, уведомлениях из соцсетей и в качестве бесшумного будильника. Кольцо также поддерживает жесты. Например, можно листать короткие видео без помощи рук.

Устройство непрерывно измеряет пульс, кислород в крови и вариабельность сердечного ритма. Ночью оно фиксирует фазы глубокого и лёгкого сна. Все данные синхронизируются через Bluetooth 5.2 с приложением на iOS 10.0 или Android 9.0 и новее. Платная подписка для просмотра истории не требуется.

Защита IP68 и 5ATM позволяет носить кольцо в душе, при мытье рук и во время плавания. Батареи хватает на пять дней. В комплекте идет беспроводной магнитный кейс-зарядка. Он вмещает еще семь зарядок и продлевает автономную работу до месяца.

Кольцо доступно для заказа через сайт производителя по цене $99,99.

#носимые устройства #умное кольцо #смарт-кольцо #rogbid #sr15 ultra
Источник: gizmochina.com
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