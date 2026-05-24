Крупные технологические компании столкнулись с тем, что активное использование ИИ начинает стоить дороже ожидаемого. Особенно быстро растут расходы там, где сотрудники применяют агентные системы.

Компании долго воспринимали ИИ как способ ускорить рутину и снять часть нагрузки с сотрудников. На практике частое обращение к таким инструментам уже меняет и процессы, и структуру расходов.

Изображение - ChatGPT

По данным The Verge и Fortune, Microsoft, Meta* и Amazon сталкиваются с ростом затрат на ИИ-инструменты на фоне внутрикорпоративного давления использовать их чаще. Microsoft, как сообщается, просит сотрудников переходить на собственный интерфейс Copilot вместо Claude Code, в том числе из-за роста стоимости стороннего решения.

Проблема усилилась из-за агентного ИИ. Такие системы могут расходовать в тысячу раз больше токенов, чем обычный запрос к языковой модели, если задача требует нескольких шагов. На этом фоне история с удешевлением токенов перестала выглядеть однозначно выгодной: компании начали использовать ИИ чаще и в более широком круге задач.

Питер Штайнбергер, создатель OpenClaw, сообщил, что его команда потратила за месяц более 1,3 миллиона долларов США на токены. Снижение стоимости одного токена парадоксальным образом увеличивает общие расходы. Это напоминает парадокс Джевонса: повышение эффективности ведет к росту потребления. Как в авиации — дешевые билеты увеличили спрос на перелеты.

Отдельно упоминается практика «максимизации токенов», когда сотрудники используют ИИ почти для любых задач, чтобы повысить внутренние показатели использования. Подобное уже замечали в Amazon, Microsoft и Meta*. При этом пока неясно, изменят ли компании свою политику, если рост расходов продолжит опережать снижение стоимости самих токенов.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России