Global_Chronicles
Представлен полностью электрический седан Volkswagen YOZ 07 с электрической архитектурой CEA для КНР
Volkswagen (Anhui) начал продажи электрического седана YOZ 07 в Китае. Модель получила внутреннее обозначение «Gold Label».
Volkswagen вывел на рынок новый седан для китайского рынка и применил для него отдельное обозначение внутри линейки — “Gold Label” («Золотую этикетку»). Такое название используют в подразделении Volkswagen (Anhui) для выделения части новых моделей, которые компания продвигает как отдельный уровень бренда на местном рынке. 

Изображение: ITHome 

Volkswagen (Anhui) представила электрический седан YOZ 07 как первую модель с «Золотой этикеткой». Этот статус используют для выделения новой линейки автомобилей на локальном рынке, а не как отдельную технологию.

Стоимость автомобиля составляет от 109 900 до 119 900 юаней, что примерно соответствует 1,15–1,25 млн рублей по курсу на 23.05.2026.

Изображение: ITHome 

YOZ 07 получил архитектуру CEA, созданную специально для Китая. В стандартной комплектации YOZ 07 получает систему помощи водителю NOA. Она умеет строить маршруты по городу, парковаться, распознавать въезды на парковку, разворачиваться на перекрёстках и обгонять на узких дорогах. Во второй половине года появится версия с лидаром.

Приборная панель объединяет четыре экрана: приборку, центральный дисплей, 27-дюймовый проекционный экран и 12-дюймовый дисплей для пассажира. Управляет ими процессор MediaTek 8676. Цифровой ключ UWB для телефона работает с точностью до сантиметра.

Электромобиль оснащен мотором мощностью 170 кВт и батареей Guoxuan High-Tech. Запас хода достигает 558 километров.

#китай #электромобиль #volkswagen #cea #noa #gold label #volkswagen anhui #yoz 07
Источник: ithome.com
