Volkswagen вывел на рынок новый седан для китайского рынка и применил для него отдельное обозначение внутри линейки — “Gold Label” («Золотую этикетку»). Такое название используют в подразделении Volkswagen (Anhui) для выделения части новых моделей, которые компания продвигает как отдельный уровень бренда на местном рынке.

Volkswagen (Anhui) представила электрический седан YOZ 07 как первую модель с «Золотой этикеткой». Этот статус используют для выделения новой линейки автомобилей на локальном рынке, а не как отдельную технологию.

Стоимость автомобиля составляет от 109 900 до 119 900 юаней, что примерно соответствует 1,15–1,25 млн рублей по курсу на 23.05.2026.

YOZ 07 получил архитектуру CEA, созданную специально для Китая. В стандартной комплектации YOZ 07 получает систему помощи водителю NOA. Она умеет строить маршруты по городу, парковаться, распознавать въезды на парковку, разворачиваться на перекрёстках и обгонять на узких дорогах. Во второй половине года появится версия с лидаром.

Приборная панель объединяет четыре экрана: приборку, центральный дисплей, 27-дюймовый проекционный экран и 12-дюймовый дисплей для пассажира. Управляет ими процессор MediaTek 8676. Цифровой ключ UWB для телефона работает с точностью до сантиметра.

Электромобиль оснащен мотором мощностью 170 кВт и батареей Guoxuan High-Tech. Запас хода достигает 558 километров.