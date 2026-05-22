Global_Chronicles
В США обнаружили T. rex – нового 13-метрового морского хищника эпохи динозавров с мощными челюстями
Палеонтологи выделили новый вид мозазавра, которого раньше ошибочно относили к другому виду. Tylosaurus rex достигал 13 метров в длину и обладал мощными челюстями с зазубренными зубами.
Часть окаменелостей морских рептилий десятилетиями хранилась в музейных коллекциях под неправильной классификацией. Новое исследование показало, что эти останки принадлежали ранее неизвестному виду крупного морского хищника мелового периода. 

Изображение предоставлено компанией Alderon Games/Path of Titans

Ученые описали новый вид мозазавра — Tylosaurus rex, или T. rex, то есть король тилозавров. Исследование опубликовал журнал Bulletin of the American Museum of Natural History 21 мая. Возраст найденных окаменелостей составляет около 80 миллионов лет. В те времена территорию от Мексиканского залива до Арктики покрывал Западно-Внутренний морской путь. Там и обитали эти рептилии.

Палеонтолог Амелия Зиетлоу из Американского музея естественной истории (American Museum of Natural History) заметила различия при изучении экземпляра, который раньше относили к виду Tylosaurus proriger. Окаменелость нашли еще в 1979 году недалеко от водохранилища рядом с Далласом.

После сравнения с образцами из Гарвардского университета (Harvard University) специалисты пришли к выводу, что это отдельный вид. Позже команда обнаружила такие же признаки еще более чем у десяти ископаемых.

Tylosaurus rex оказался примерно на четыре метра длиннее T. proriger и взрослая особь была около 13 метров. У хищника были мощные мышцы шеи и челюстей, а зубы имели мелкие зазубрины. На некоторых костях сохранились тяжелые травмы. У одного экземпляра отсутствовала часть морды и была сломана нижняя челюсть. Исследователи считают, что повреждения нанес другой представитель того же вида.

#палеонтология #динозавр #tylosaurus rex
Источник: livescience.com
