Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
НАСА ускорило запуск телескопа «Роман» для сбора данных о тёмной материи и сотнях миллионов галактик
Космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман выйдет на орбиту в сентябре 2026 года — раньше намеченного срока. Миссия должна собрать огромный массив данных о тёмной материи, темной энергии, экзопланетах и далеких галактиках.

Изначально НАСА планировало запустить телескоп имени Нэнси Грейс Роман не позже мая 2027 года. Теперь агентство сообщило, что его отправят в космос уже в сентябре 2026 года. 

Фото: NASA Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio

Администратор НАСА Джаред Айзекман назвал ускорение разработки историей успеха. Он выступил на пресс-конференции в Центре космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд, США). По его словам, проект показывает, чего можно достичь, когда государственные инвестиции и частные компании работают вместе.

Телескоп спроектировали для масштабных исследований космоса в инфракрасном диапазоне. Он сочетает широкий угол охвата с высокой детализацией изображений. Основные научные цели миссии — темная энергия, темная материя и планеты за пределами Солнечной системы. Но ученые ожидают, что аппарат поможет и в других исследованиях.

За пять лет работы «Роман» должен собрать архив на 20 тысяч терабайт данных. Этой информации хватит, чтобы изучить около 100 тысяч экзопланет, сотни миллионов галактик и миллиарды звезд. Астрономы надеются также обнаружить новые космические явления, которые раньше никто не видел.

Телескоп получил имя Нэнси Грейс Роман. При жизни она была одним из первых руководителей в НАСА и много сделала для развития астрономии. Ее вклад в создание «Хаббла» принес ей прозвище «мать Хаббла». Новый аппарат продолжит дело предшественника, но его возможности по съемке неба гораздо шире.

#астрономия #наса #экзопланеты #темная материя #темная энергия #телескоп роман #инфракрасные наблюдения #нэнси грейс роман
Источник: sciencedaily.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Средневековый блокнот пролежал 800 лет в отхожем месте и сохранился до наших дней
Российский производитель микросхем продаёт мерч – пробирки с воздухом из чистого помещения за ₽155
Financial Times: распространение смартфонов внесло весомый вклад в спад рождаемости по всему миру
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-13700K с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
Женщина-волонтёр случайно обнаружила «Святой Грааль» аболиционистов
Один из пролётов Московского скоростного диаметра провис в результате сильного пожара
Российский изобретатель создал многофункциональный агродрон на гусеницах для работы без водителя
Продажи «песочницы» Terraria спустя 15 лет после выхода достигли 70 млн копий
Современные технологии идентифицировали одну из жертв извержения Везувия как врача
AMD заявила что готовит к выпуску «Игровой и рендеринговый движок на основе ИИ»
Археологи нашли в Турции стелу с изображением Богини-Матери возрастом 2200 лет
В Lada Vesta уже летом начнут возвращать систему климат-контроля
Intel начала поставлять процессоры Nova Lake с двукратным приростом скорости в многоядерном режиме
Российский инженер создал гусеничный беспилотный трактор для работы в поле
Новейший экраноплан «Орион-25» - конкурент вертолёту в приморских и арктических районах
MSI представила первый в мире игровой 27-дюймовый QD-OLED-монитор с 5-слойной матрицей
YouTube-блогер показал, как открытый мир Liberty City из GTA III уместили в 32 МБ памяти PS2
Первый запуск Forza Horizon 6 на системе AMD занял 4 секунды благодаря доставке шейдеров Microsoft
NVIDIA Rubin в 2027 году потребит больше LPDDR‑памяти, чем Apple и Samsung вместе взятые
Российские инженеры заканчивают разработку экраноплана «Орион-25» со складным крылом

Популярные статьи

Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить
Выбор системы охлаждения и особенности тепловых трубок
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Обзор и тестирование видеокарты INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 8GB GDDR6
Antarctic Wallet против Cashinout - какой кошелек для оплаты криптой в магазинах РФ выбрать
Как я собирал 32-битную версию игры «2048» для тестирования Installer-SH 2.8
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter