Космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман выйдет на орбиту в сентябре 2026 года — раньше намеченного срока. Миссия должна собрать огромный массив данных о тёмной материи, темной энергии, экзопланетах и далеких галактиках.

Изначально НАСА планировало запустить телескоп имени Нэнси Грейс Роман не позже мая 2027 года. Теперь агентство сообщило, что его отправят в космос уже в сентябре 2026 года.

Администратор НАСА Джаред Айзекман назвал ускорение разработки историей успеха. Он выступил на пресс-конференции в Центре космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд, США). По его словам, проект показывает, чего можно достичь, когда государственные инвестиции и частные компании работают вместе.

Телескоп спроектировали для масштабных исследований космоса в инфракрасном диапазоне. Он сочетает широкий угол охвата с высокой детализацией изображений. Основные научные цели миссии — темная энергия, темная материя и планеты за пределами Солнечной системы. Но ученые ожидают, что аппарат поможет и в других исследованиях.

За пять лет работы «Роман» должен собрать архив на 20 тысяч терабайт данных. Этой информации хватит, чтобы изучить около 100 тысяч экзопланет, сотни миллионов галактик и миллиарды звезд. Астрономы надеются также обнаружить новые космические явления, которые раньше никто не видел.

Телескоп получил имя Нэнси Грейс Роман. При жизни она была одним из первых руководителей в НАСА и много сделала для развития астрономии. Ее вклад в создание «Хаббла» принес ей прозвище «мать Хаббла». Новый аппарат продолжит дело предшественника, но его возможности по съемке неба гораздо шире.