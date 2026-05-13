TSMC направляет $20 млрд на расширение производственного комплекса в Аризоне, но отмечает нехватку воды, квалифицированных кадров и сложности с въездом специалистов из Тайваня.

США добиваются увеличения локального производства чипов и привлекают азиатских контрактных производителей крупными субсидиями. На практике такие проекты упираются не только в деньги и оборудование, но и в местную инфраструктуру и требования регулирующих органов США.

Tom’s Hardware со ссылкой на тайваньское издание пишет, что TSMC одобрила новый транш инвестиций в аризонский проект на $20 млрд, а совокупные вложения в три завода в штате теперь оцениваются примерно в $65 млрд. Компания строит площадку для нескольких поколений техпроцессов и планирует обеспечить поставки чипов для крупных американских заказчиков.

Одновременно руководство TSMC указывает на дефицит воды в регионе: для завода нужны большие объемы очищенной воды, а местные проекты водоснабжения продвигаются медленно. Еще одна проблема — нехватка квалифицированных работников в Аризоне, способных обслуживать сложное литографическое и другое производственное оборудование.

TSMC пытается закрыть этот разрыв за счет специалистов из Тайваня, но отмечает, что визовые правила США затрудняют и замедляют их работу на новой площадке. Эти факторы уже влияли на сроки строительства и запуск первых линий и остаются риском для дальнейшего расширения производства в штате.