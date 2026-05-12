Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
LG выпустила обновлённый 45‑дюймовый OLED‑монитор UltraGear Evo с разрешением 5K/2K и функциями ИИ
LG представила обновленный 45-дюймовый игровой монитор UltraGear Evo 45GX950B с OLED-матрицей и разрешением 5K2K. Модель поддерживает режим Dual Mode, который переключает устройство между высоким разрешением и частотой обновления до 330 Гц.

LG продолжает развивать линейку игровых мониторов UltraGear в 45‑дюймовом формате. Компания не меняет базовую панель, но делает ставку на доработки по программной части и сохранение знакомой пользователям конфигурации.

Изображение: LG

LG официально вывела на рынок США монитор UltraGear Evo 45GX950B, который приходит на смену прошлогодней модели UltraGear OLED 45GX950A. Как и предшественник, новый монитор использует 45‑дюймовую панель WOLED третьего поколения с разрешением 5K2K 5120×2160 точек, радиусом кривизны 800R и базовой частотой обновления 165 Гц.

Монитор поддерживает «двойной режим»: пользователь может переключиться на более высокую частоту 330 Гц при пониженном разрешении 5120×1080. Заявленная пиковая яркость в HDR достигает примерно 1 300 нит, покрытие цветового пространства DCI‑P3 составляет 98,5%, устройство сертифицировано по стандарту DisplayHDR True Black 400.  

Изображение: LG

Главные отличия от 45GX950A касаются программных возможностей. LG добавила функции на базе ИИ: масштабирование изображения низкого разрешения до близкого к 5K2K уровня, автоматическую настройку картинки в зависимости от сцены и обработку звука. Набор интерфейсов прежний — два порта HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и USB‑C с подачей питания до 90 Вт для ноутбуков.  

UltraGear Evo 45GX950B продается на сайте LG в США по цене $1999,99 (эквивалентно ≈₽ 148600), то есть на уровне предыдущей модели. Для тех, кому нужен больший экран, компания за те же деньги предлагает UltraGear 52G930B с 52‑дюймовой панелью формата 5K2K на базе VA‑матрицы.

#lg #oled #игровые мониторы #5k2k #lg ultragear #dual mode #330 гц
Источник: notebookcheck.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россияне активно обсуждают мессенджер DZR Eleven как замену МАКС
Epic Games отрицает связь между использованием ИИ и увольнением тысячи сотрудников
Китайские автопроизводители Geely и Changan понесли в России убыток в размере 15,68 млрд руб.
Детективная драма «Удивительно яркие создания» с Салли Филд вошла в топ Netflix сразу после премьеры
Часы «Луч» в стиле БелАЗа выдержали наезд 250‑тонного самосвала и были раскуплены за день
Эксперт протестировал GTX 1070 с Core i9-13900K в ряде популярных игр в трёх разрешениях
В Дании нашли шесть браслетов эпохи викингов весом 763 грамма - это третий по величине клад в стране
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
Chrome тайно загружает файл Gemini Nano на 4 ГБ и восстанавливает его после удаления пользователем
Onyx представила Boox Tappy — Bluetooth‑пульт для перелистывания страниц на электронных книгах
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Галактика возрастом менее двух миллиардов лет не вращается вопреки теориям
На азиатских рынках выявили партии поддельных DDR5 с пустыми модулями DRAM
Китай представил 200-кубитный квантовый компьютер Hanyuan-2 с двухъядерной архитектурой
Лучший момент Сони Блейд в «Mortal Kombat II» появился в фильме в последнюю минуту
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Zeekr обновил минивэн 009: 912 лошадей и зарядка за 17 минут
Forza Horizon 6 в издании Premium Edition появилась на торрентах за 9 дней до полноценного релиза
Игра Mixtape протестирована на целом ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross

Популярные статьи

Провал Steam Machine – устройство ещё не вышло, но уже никому не нужно
«Мортал Комбат II»: краткий и субъективный обзор
Эмерих Юттнер — человек, подделывавший по одному доллару
Почему Installer-SH вне конкуренции среди способов распространения софта под Linux и FreeBSD
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter