LG представила обновленный 45-дюймовый игровой монитор UltraGear Evo 45GX950B с OLED-матрицей и разрешением 5K2K. Модель поддерживает режим Dual Mode, который переключает устройство между высоким разрешением и частотой обновления до 330 Гц.

LG продолжает развивать линейку игровых мониторов UltraGear в 45‑дюймовом формате. Компания не меняет базовую панель, но делает ставку на доработки по программной части и сохранение знакомой пользователям конфигурации.

Изображение: LG

LG официально вывела на рынок США монитор UltraGear Evo 45GX950B, который приходит на смену прошлогодней модели UltraGear OLED 45GX950A. Как и предшественник, новый монитор использует 45‑дюймовую панель WOLED третьего поколения с разрешением 5K2K 5120×2160 точек, радиусом кривизны 800R и базовой частотой обновления 165 Гц.

Монитор поддерживает «двойной режим»: пользователь может переключиться на более высокую частоту 330 Гц при пониженном разрешении 5120×1080. Заявленная пиковая яркость в HDR достигает примерно 1 300 нит, покрытие цветового пространства DCI‑P3 составляет 98,5%, устройство сертифицировано по стандарту DisplayHDR True Black 400.

Изображение: LG

Главные отличия от 45GX950A касаются программных возможностей. LG добавила функции на базе ИИ: масштабирование изображения низкого разрешения до близкого к 5K2K уровня, автоматическую настройку картинки в зависимости от сцены и обработку звука. Набор интерфейсов прежний — два порта HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и USB‑C с подачей питания до 90 Вт для ноутбуков.

UltraGear Evo 45GX950B продается на сайте LG в США по цене $1999,99 (эквивалентно ≈₽ 148600), то есть на уровне предыдущей модели. Для тех, кому нужен больший экран, компания за те же деньги предлагает UltraGear 52G930B с 52‑дюймовой панелью формата 5K2K на базе VA‑матрицы.