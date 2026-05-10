Исследователь Александр Ханфф заявил, что Google Chrome автоматически загружает ИИ-модель Gemini Nano на компьютеры пользователей.

Локальные ИИ-функции все чаще работают прямо на устройствах пользователей. Вместе с этим увеличивается объем фоновых данных, которые программы загружают без предварительного запроса.

Исследователь в области безопасности Александр Ханфф (Alexander Hanff) сообщил, что Google Chrome автоматически загружает на компьютеры пользователей файл weights.bin размером около 4 ГБ. Этот файл относится к локальной ИИ-модели Gemini Nano.

Chrome сохраняет модель в каталоге пользовательских данных браузера в папке OptGuideOnDeviceModel. По данным Ханффа, браузер проверяет характеристики компьютера и после этого начинает загрузку в фоновом режиме.

Исследователь протестировал работу Chrome на macOS с новым профилем браузера. Он использовал журналы файловой системы и зафиксировал загрузку полного объема данных примерно за 14 минут без участия пользователя. Модель Gemini Nano предназначена для локальной обработки ИИ-функций, включая обнаружение мошенничества. Иначе говоря, часть задач выполняется прямо на устройстве, а не через облачные серверы.

Ханфф также обратил внимание на повторную загрузку файла после удаления. По его словам, Chrome автоматически восстанавливает модель. Остановить этот процесс можно только через отдельную настройку браузера, которую Google добавила в феврале нынешнего года.

Исследователь считает, что такая практика может затронуть требования GDPR и европейской Директивы о конфиденциальности в электронных коммуникациях. Он также указал на возможные расходы трафика для пользователей с лимитированным интернетом.