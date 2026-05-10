Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Смартфоны с батареями на 10 000 мАч становятся новой тенденцией рынка в 2026 году
Производители смартфонов в 2026 году начали переход к аккумуляторам емкостью до 10 000 мАч.

Производители смартфонов пересматривают подход к автономности устройств. Рост нагрузки от приложений и новых функций меняет требования к аккумуляторам. 

Изображение: GizmoChina 

Долгое время индустрия смартфонов делала ставку на тонкий корпус и умеренную емкость батарей в пределах 4500–5500 мАч. В 2026 году ситуация меняется. Некоторые производители начали выпускать смартфоны с аккумуляторами на 10 000 мАч. Такой шаг связан с ростом энергопотребления современных смартфонов. Они выполняют функции игровых устройств, камер для видео, навигации и инструментов с обработкой данных на базе ИИ.

Игры и видеосъемка создают высокую нагрузку. Требовательные проекты могут разряжать обычный флагман за несколько часов. Пользователи также снимают видео в 4K и 8K, что усиливает расход энергии.

Новые аккумуляторы на основе кремний-углеродной технологии увеличивают плотность энергии. Производители получают возможность устанавливать более емкие батареи без значительного увеличения толщины корпуса смартфона.

Некоторые модели уже получили аккумуляторы на 10 000 мАч при толщине корпуса меньше 9 мм. Среди них устройства Vivo и Honor, включая Vivo Y600 Pro с батареей 10 200 мАч и смартфоны серии Honor Win. Вес таких устройств обычно превышает 210 граммов.

Производители также предлагают модели с батареями около 9000 мАч, включая устройства Poco и OnePlus в отдельных линейках. При обычном же использовании, например мессенджерах и веб-серфинге, пользователям часто достаточно батарей на 5000–6000 мАч. Поэтому массовый сегмент пока не полностью переходит на увеличенные аккумуляторы.

Пока такие модели доступны только в Китае. Тем не менее, глобальный рынок смартфонов движется в сторону более емких батарей. Вероятно, что глобальные версии появятся в ближайшие месяцы.

#смартфоны #honor #oneplus #vivo #аккумуляторы #poco #10000 мач #кремний-углеродные батареи
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские автопроизводители Geely и Changan понесли в России убыток в размере 15,68 млрд руб.
Российский беспилотный трактор «Донтех» показал вдвое большую производительность чем МТЗ-80
В США опубликовали рассекреченные документы о НЛО
Россияне активно обсуждают мессенджер DZR Eleven как замену МАКС
В основе Windows 11 лежит код 30-летней давности
Появились первые изображения и основные подробности российского премиального седана Senat 900
Московских курьеров поставят на каждодневный фотоконтроль
Российский автомобиль Senat 900 будет представлять собой 5-метровый седан с 326-сильным двигателем
Уютный градостроительный симулятор «Town to City» выйдет на ПК в версии 1.0 26 мая 2026 года
Часы «Луч» в стиле БелАЗа выдержали наезд 250‑тонного самосвала и были раскуплены за день
Цена AMD Radeon RX 9070 XT в Китае снизилась ниже рекомендованной
В Дании нашли шесть браслетов эпохи викингов весом 763 грамма - это третий по величине клад в стране
В Польше сообщил о кибератаках на водоочистные сооружения страны
В Resident Evil Requiem вышел бесплатный режим «Леон должен умереть навсегда»
Лучший момент Сони Блейд в «Mortal Kombat II» появился в фильме в последнюю минуту
Рейтинг Helldivers 2 за 30 дней в Steam рухнул из-за проблем с монетизацией и балансом
Авторы Subnautica 2 показали геймплейный трейлер новинки
Свет уличных фонарей заставляет мокриц безостановочно двигаться по кругу
Археологи обнаружили первый в Шотландии средневековый зубной мост из золота
Хирургические роботы могут обрести осязание благодаря китайскому датчику размером с рисовое зерно

Популярные статьи

Провал Steam Machine – устройство ещё не вышло, но уже никому не нужно
«Они придут за тобой», «Глубокие воды»: субъективный обзор фильмов
Почему Installer-SH это успех и будущее для распространения софта под Linux
«Мортал Комбат II»: краткий и субъективный обзор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter