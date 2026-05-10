Производители смартфонов в 2026 году начали переход к аккумуляторам емкостью до 10 000 мАч.

Производители смартфонов пересматривают подход к автономности устройств. Рост нагрузки от приложений и новых функций меняет требования к аккумуляторам.

Долгое время индустрия смартфонов делала ставку на тонкий корпус и умеренную емкость батарей в пределах 4500–5500 мАч. В 2026 году ситуация меняется. Некоторые производители начали выпускать смартфоны с аккумуляторами на 10 000 мАч. Такой шаг связан с ростом энергопотребления современных смартфонов. Они выполняют функции игровых устройств, камер для видео, навигации и инструментов с обработкой данных на базе ИИ.

Игры и видеосъемка создают высокую нагрузку. Требовательные проекты могут разряжать обычный флагман за несколько часов. Пользователи также снимают видео в 4K и 8K, что усиливает расход энергии.

Новые аккумуляторы на основе кремний-углеродной технологии увеличивают плотность энергии. Производители получают возможность устанавливать более емкие батареи без значительного увеличения толщины корпуса смартфона.

Некоторые модели уже получили аккумуляторы на 10 000 мАч при толщине корпуса меньше 9 мм. Среди них устройства Vivo и Honor, включая Vivo Y600 Pro с батареей 10 200 мАч и смартфоны серии Honor Win. Вес таких устройств обычно превышает 210 граммов.

Производители также предлагают модели с батареями около 9000 мАч, включая устройства Poco и OnePlus в отдельных линейках. При обычном же использовании, например мессенджерах и веб-серфинге, пользователям часто достаточно батарей на 5000–6000 мАч. Поэтому массовый сегмент пока не полностью переходит на увеличенные аккумуляторы.

Пока такие модели доступны только в Китае. Тем не менее, глобальный рынок смартфонов движется в сторону более емких батарей. Вероятно, что глобальные версии появятся в ближайшие месяцы.