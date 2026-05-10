Scubacraft SC3 — это трехместный аппарат, который движется по воде как скоростной катер, а затем может погружаться на глубину до 30 метров и использоваться как платформа для подводных погружений.

Интерес к компактным подводным аппаратам обычно связывают с закрытыми батискафами, которые опускаются на сотни метров. У Scubacraft другой подход: его разрабатывали по мотивам фильмов о Джеймсе Бонде, он рассчитан на небольшие глубины и использует обычное дайверское снаряжение, зато не требует отдельного судна для доставки к месту погружения.

Изображение: Yanko Design

Scubacraft SC3 разработали как уникальный трехместный амфибийный аппарат, который может идти по поверхности на высокой скорости, а затем уходить под воду и работать как мобильная платформа для дайверов. На ходу по воде он использует водометный привод, связанный с бензиновым двигателем объемом около 1,5 литра, что позволяет развивать скорость до 80 км/ч. Корпус Scubacraft SC3 выполнен в виде композитной монококовой структуры, дополненной надувными элементами по бортам. При подготовке к погружению пловец стравливает воздух из этих элементов, внутрь корпуса через кормовую часть попадает вода, и аппарат теряет положительную плавучесть.

SC3 не является герметичной подлодкой: все три человека внутри должны находиться в полном дайверском снаряжении, а аппарат служит носителем и средством перемещения. Заявленная рабочая глубина погружения составляет около 30 метров. Для контроля за движением под водой предусмотрена автоматическая система ограничения скорости подъема и спуска, чтобы снизить риск декомпрессионной болезни у пассажиров. Прототип оснастили навигационным оборудованием Raymarine, спортивным креслом и креплениями для подводного освещения и камер, ориентируясь на владельцев крупных яхт и дайверские туры, где такой формат техники особенно востребован.