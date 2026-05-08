Global_Chronicles
Свет уличных фонарей заставляет мокриц безостановочно двигаться по кругу
Ученые зафиксировали, что уличные фонари и другой яркий искусственный свет по ночам собирают мокриц в плотные «смертельные спирали», где они постепенно гибнут.

Влияние уличного освещения на насекомых обсуждают уже много лет, но обычно речь идет о мотыльках. Новое наблюдение показывает, что от ярких фонарей могут страдать и наземные обитатели, которых раньше почти не учитывали в подобных исследованиях. Изоподы, к которым относятся и хорошо знакомые горожанам мокрицы, стали одним из таких примеров.

Изображение: Phys.org    

Специалисты описали необычное поведение мокриц в районах с интенсивным ночным освещением. Вокруг ярких фонарей и других источников света они собираются в большие группы и формируют плотные вращающиеся кольца, которые авторы работы называют «смертельными спиралями». Животные движутся по кругу, постепенно накапливаются в центре и в итоге массово гибнут. Такое поведение наблюдали в совершенно разных местах, что указывает не на единичный случай, а на устойчивый паттерн реакции на искусственный свет.

Исследователи отмечают, что ключевую роль играет геометрия освещения. Вертикальный световой поток от фонаря образует на земле четкую границу освещенной зоны, вдоль которой начинают двигаться привлеченные светом мокрицы. Как только плотность животных достигает определенного порога, отдельные траектории сливаются в общий круговой поток, который поддерживает сам себя и превращается в устойчивое круговое движение.

Ученые связывают эффект с тем, что свет нарушает естественные ориентиры среды и сигналы, по которым мокрицы ориентируются в пространстве. В итоге они остаются в небольших зонах возле источников освещения и продолжают двигаться по кругу, вместо того чтобы уползти в более неосвещенные и защищенные места. Авторы работы предупреждают, что такие скопления и последующая гибель животных могут уменьшать численность локальных популяций и менять структуру экосистем в городских и пригородных районах, где уличное освещение используется особенно активно.

#экология #изоподы #мокрицы #уличное освещение
Источник: phys.org
