CycloKinetics разработала реактивное топливо, которое по основным характеристикам должно соответствовать используемому в военной авиации керосину. Компания подчеркивает, что его можно применять в существующем парке самолетов без замены двигателей.

Военные структуры США ищут способы сократить выбросы от авиации, не меняя при этом флот самолетов и инфраструктуру хранения топлива. Поэтому интерес вызывают разработки, которые предлагают совместимый по свойствам продукт взамен привычного керосина.

CycloKinetics ориентирует новый вид топлива на замену стандартного военного керосина, применяемого в реактивных двигателях. Компания утверждает, что состав отвечает ключевым требованиям по плотности, вязкости и другим параметрам, на которые ориентируются производители двигателей и топливной системы. За счет этого предполагается использовать топливо в действующих самолетах и наземной технике без доработки силовых установок и трубопроводов.

Основой служат продукты переработки биосырья, включая древесные и сельскохозяйственные отходы. Такой подход уменьшает долю сырой нефти в смеси и нацелен на снижение итоговых выбросов парниковых газов, если учитывать весь жизненный цикл топлива — от сырья до сгорания в двигателе. Сейчас проект проходит этап проверок и согласований: топливо тестируют и готовят к сертификации в профильных структурах. В случае успешных испытаний CycloKinetics рассчитывает, что военная авиация США сможет перейти на новый вид горючего в рамках обновления топливного обеспечения в ближайшие годы.