Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Для армии, флота и ВВС США создали новое реактивное топливо из биомассы, как альтернатива керосина
CycloKinetics разработала реактивное топливо, которое по основным характеристикам должно соответствовать используемому в военной авиации керосину. Компания подчеркивает, что его можно применять в существующем парке самолетов без замены двигателей.

Военные структуры США ищут способы сократить выбросы от авиации, не меняя при этом флот самолетов и инфраструктуру хранения топлива. Поэтому интерес вызывают разработки, которые предлагают совместимый по свойствам продукт взамен привычного керосина. 

Изображение: Interesting Engineering

CycloKinetics ориентирует новый вид топлива на замену стандартного военного керосина, применяемого в реактивных двигателях. Компания утверждает, что состав отвечает ключевым требованиям по плотности, вязкости и другим параметрам, на которые ориентируются производители двигателей и топливной системы. За счет этого предполагается использовать топливо в действующих самолетах и наземной технике без доработки силовых установок и трубопроводов.   

Основой служат продукты переработки биосырья, включая древесные и сельскохозяйственные отходы. Такой подход уменьшает долю сырой нефти в смеси и нацелен на снижение итоговых выбросов парниковых газов, если учитывать весь жизненный цикл топлива — от сырья до сгорания в двигателе. Сейчас проект проходит этап проверок и согласований: топливо тестируют и готовят к сертификации в профильных структурах. В случае успешных испытаний CycloKinetics рассчитывает, что военная авиация США сможет перейти на новый вид горючего в рамках обновления топливного обеспечения в ближайшие годы.

#сша #военная авиация #авиационное топливо #биосырье
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Норвегии нашёл под упавшим после бури деревом золотую деталь от меча возрастом 1500 лет
Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
В Петербурге впервые представили визуализацию двух небоскребов
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
Введение платы за иностранный трафик в России не даст результата
Radeon RX 580 в Linux оказалась до 119% быстрее по сравнению с Windows 11 в тесте игр от NJ Tech
Триллер с Шарлиз Терон «Вершина» вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix
Энтузиаст из Санкт-Петербурга превратил Lada Vesta в полноприводный гибрид
В России сертифицирован новый кроссовер Volga K40
ИТ-эксперт: возможности сервисов VPN сделают бессмысленной плату за зарубежный трафик
В Норвегии под упавшим деревом случайно нашли золотую деталь ножен элитного меча VI века
Энтузиаст протестировал Steam Machine от Zotac в паре с новым Steam Controller в ряде игр
Hardware Unboxed: трассировка лучей от NVIDIA — сомнительная технология по высокой цене
Создано устройство для связи без интернета и без сотовых сетей на расстоянии до нескольких миль
В Китае запустили самую большую в мире плавучую ветряную турбину
Россиян предупредили об опасности найденных на улице USB‑накопителей
40% российских пользователей интернета работают с VPN
Требования к владельцам каналов в Telegram и WhatsApp* 7 мая станут более строгими
Новый мессенджер Delta Chat набирает популярность в РФ – его используют как резервный канал связи

Популярные статьи

«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Спасаем старый HDD от порчи
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter