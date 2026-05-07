SanDisk представила в Китае портативный SSD-накопитель серии ELE объемом 1 терабайт.

Портативные SSD постепенно вытесняют внешние жесткие диски, особенно там, где нужно быстро переносить большие объемы данных. SanDisk обновила свою линейку таких решений и вывела на китайский рынок компактный накопитель ELE на 1 ТБ с акцентом на базовые задачи и простое подключение.

Новый SanDisk ELE представляет собой небольшое устройство длиной 75 мм, шириной 45 мм и толщиной около 10 мм, его масса составляет 31,7 грамма. По сути, это карманный накопитель, который пользователь может носить в сумке для ноутбука, чехле для камеры или просто в кармане. Производитель отмечает, что корпус протестировали на устойчивость к падениям с высоты до двух метров, чего достаточно для обычных поездок и ежедневного использования.

Накопитель подключается через разъем USB‑C и использует интерфейс USB 3.2 Gen 2 с теоретической пропускной способностью до 10 Гбит/с. SanDisk заявляет скорость чтения до 600 МБ/с, этого достаточно для копирования документов, фото, видео и выполнения плановых резервных копий, хотя такой показатель заметно ниже, чем у более дорогих портативных SSD с 1000–2000 МБ/с. Точные значения скорости записи компания не раскрывает и ограничивается формулировкой, что они немного ниже чтения, что обычно для решений начального и среднего уровня.

ELE работает по принципу Plug‑and‑Play и совместим с устройствами на Windows, macOS и Android при наличии порта USB‑C. Производитель указывает рабочий диапазон температур от 0 до 45 °C и трёхлетнюю ограниченную гарантию.