Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Режиссер фильма по мотивам Call of Duty назвал игроков «жалкими» людьми «с клавиатурной смелостью»
Xbox и Activision готовят экранизацию Call of Duty. На фоне анонса обсуждение вызвало интервью режиссера с критикой игроков.

Объявление о киноадаптации известной игровой серии привлекло внимание не только к проекту, но и к его создателям. Один из них уже становился объектом обсуждения из-за прежних заявлений. 

Изображение - ChatGPT

Компании Xbox и Activision подтвердили выход фильма по мотивам Call of Duty 30 июня 2028 года. Проект создается совместно с Paramount. Сценарий пишет Тейлор Шеридан, за режиссуру отвечает Питер Берг.

После анонса пользователи вспомнили интервью Берга 2013 года журналу Esquire. Тогда он резко высказался о видеоиграх. Журналист спросил режиссера, который позиционировал себя как защитника американской мужественности, что он думает о военных видеоиграх. Берг ответил: «Жалко. Жалко. Клавиатурная смелость. Терпеть не могу».

Единственное исключение он сделал для военных. «Они служат, им скучно, и они хотят развлечься? Ну, может быть», — сказал режиссер. Детям он играть не разрешает.

Берг добавил, что обсуждал этот вопрос с настоящими морскими пехотинцами. Он называет их увлечение играми жалким и слабым. Любой, кто сидит и играет четыре часа, по его мнению, должен выйти на улицу и заняться чем-то настоящим.

На этом фоне обсуждение проекта усилилось, хотя подробности фильма пока остаются ограниченными.

#игра #кино #call of duty #paramount #питер берг #тейлор шеридан
Источник: tweaktown.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter