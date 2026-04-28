Xbox и Activision готовят экранизацию Call of Duty. На фоне анонса обсуждение вызвало интервью режиссера с критикой игроков.

Объявление о киноадаптации известной игровой серии привлекло внимание не только к проекту, но и к его создателям. Один из них уже становился объектом обсуждения из-за прежних заявлений.

Компании Xbox и Activision подтвердили выход фильма по мотивам Call of Duty 30 июня 2028 года. Проект создается совместно с Paramount. Сценарий пишет Тейлор Шеридан, за режиссуру отвечает Питер Берг.

После анонса пользователи вспомнили интервью Берга 2013 года журналу Esquire . Тогда он резко высказался о видеоиграх. Журналист спросил режиссера, который позиционировал себя как защитника американской мужественности, что он думает о военных видеоиграх. Берг ответил: «Жалко. Жалко. Клавиатурная смелость. Терпеть не могу».

Единственное исключение он сделал для военных. «Они служат, им скучно, и они хотят развлечься? Ну, может быть», — сказал режиссер. Детям он играть не разрешает.

Берг добавил, что обсуждал этот вопрос с настоящими морскими пехотинцами. Он называет их увлечение играми жалким и слабым. Любой, кто сидит и играет четыре часа, по его мнению, должен выйти на улицу и заняться чем-то настоящим.

На этом фоне обсуждение проекта усилилось, хотя подробности фильма пока остаются ограниченными.