Объявление о киноадаптации известной игровой серии привлекло внимание не только к проекту, но и к его создателям. Один из них уже становился объектом обсуждения из-за прежних заявлений.
Компании Xbox и Activision подтвердили выход фильма по мотивам Call of Duty 30 июня 2028 года. Проект создается совместно с Paramount. Сценарий пишет Тейлор Шеридан, за режиссуру отвечает Питер Берг.
После анонса пользователи вспомнили интервью Берга 2013 года журналу Esquire. Тогда он резко высказался о видеоиграх. Журналист спросил режиссера, который позиционировал себя как защитника американской мужественности, что он думает о военных видеоиграх. Берг ответил: «Жалко. Жалко. Клавиатурная смелость. Терпеть не могу».
Единственное исключение он сделал для военных. «Они служат, им скучно, и они хотят развлечься? Ну, может быть», — сказал режиссер. Детям он играть не разрешает.
Берг добавил, что обсуждал этот вопрос с настоящими морскими пехотинцами. Он называет их увлечение играми жалким и слабым. Любой, кто сидит и играет четыре часа, по его мнению, должен выйти на улицу и заняться чем-то настоящим.
На этом фоне обсуждение проекта усилилось, хотя подробности фильма пока остаются ограниченными.