Global_Chronicles
Игровая гарнитура Lenovo Legion Y960 получит шестидрайверную систему и объемный звук 7.1
Lenovo объявила о скором старте продаж игровой гарнитуры Legion Y960, презентация которой запланирована в Китае на 19 мая 2026 года

Lenovo готовит к выпуску несколько устройств в Китае 19 мая 2026 года. Среди них смартфон Legion Y70, планшет Legion Y900 и ноутбук Legion Y7000X. Отдельно компания анонсировала гарнитуру Legion Y960.

Изображение: GizmoChina  

Lenovo показала тизер Legion Y960 и подтвердила поддержку настоящего 7.1‑канального объемного звука. Внутри гарнитуры стоит запатентованная система из шести драйверов, каждый из которых отвечает за свою часть звуковой сцены. В комплект функций также входит визуализация звукового профиля: интерфейс показывает направление и источники звуков, чтобы игрок быстрее ориентировался в происходящем на экране. По заявлениям компании, пользователь может не только понимать, откуда идет звук, но и распознавать объекты по звуку, что особенно актуально в соревновательных играх.   

Подробностей о гарнитуре компания пока раскрыла мало.

#lenovo #гейминг #гарнитура #7.1 #legiony960 #объемный звук
Источник: gizmochina.com
Популярные новости

Gizmochina выбрала лучшие альтернативы Apple Watch Ultra 3 для Android‑пользователей
Клиенты стали покупать больше дефектных CPU Intel из-за массового роста спроса на процессоры
Курчатовский институт: В России производители турбореактивных двигателей сохранили базу СССР
Новый ротационный ракетный двигатель установил рекорд непрерывной работы в течение 300 секунд
В ремонт сдали карту RTX 4090 с фальшивыми микросхемами и высококачественной лазерной гравировкой
Китай создал первую в мире технологию производства электроэнергии из угля с нулевым выбросом CO₂
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
Венеция тонет — ни один план спасения не сохранит город в нынешнем виде
В мессенджере МАКС скоро появятся комментарии, истории и опросы
В России обсуждают идею отказаться от школьных домашних заданий
Российские операторы просят отложить введение платы за VPN
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
Intel подтвердила рост прибыли за счет продажи низкокачественных или дефектных процессоров
Chery раскрыла салон флагманского Tiggo X: до 7 мест и до 6 экранов в интерьере
Автомобили Polestar 4 2026 выпускаются без заднего стекла
Новое исследование сделало утконоса ещё более необычным млекопитающим
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
Техноблогер обнаружил в видеокарте RTX 4090 Strix старый GPU из серии RTX 3000
«Известия»: Российский кадровый резерв за 5 лет уменьшился с 7 млн до 4 млн человек
Авиаэксперт Величко: российский двигатель ПД-8 способен полностью заменить зарубежные аналоги

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
