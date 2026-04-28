Lenovo объявила о скором старте продаж игровой гарнитуры Legion Y960, презентация которой запланирована в Китае на 19 мая 2026 года

Lenovo готовит к выпуску несколько устройств в Китае 19 мая 2026 года. Среди них смартфон Legion Y70, планшет Legion Y900 и ноутбук Legion Y7000X. Отдельно компания анонсировала гарнитуру Legion Y960.

Lenovo показала тизер Legion Y960 и подтвердила поддержку настоящего 7.1‑канального объемного звука. Внутри гарнитуры стоит запатентованная система из шести драйверов, каждый из которых отвечает за свою часть звуковой сцены. В комплект функций также входит визуализация звукового профиля: интерфейс показывает направление и источники звуков, чтобы игрок быстрее ориентировался в происходящем на экране. По заявлениям компании, пользователь может не только понимать, откуда идет звук, но и распознавать объекты по звуку, что особенно актуально в соревновательных играх.

Подробностей о гарнитуре компания пока раскрыла мало.