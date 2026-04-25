Астрономы объяснили, почему часть созвездий остается в небе круглый год, а другие видны только в определенные месяцы.

Если смотреть на небо регулярно, быстро заметишь, что звезды и созвездия ведут себя по‑разному: одни, как Полярная звезда, будто всегда на месте, другие, вроде Ориона, появляются только в определенное время года. Для астрономов это давно объяснимый эффект, связанный с формой Земли и ее движением в космосе.

Астрономы напоминают: ночью мы видим лишь ту часть вселенной, в сторону которой в данный момент «смотрит» темная половина Земли. Когда наша планета поворачивается спиной к Солнцу, в поле зрения попадает определенный участок неба, и именно его звезды и созвездия мы можем наблюдать. Какие именно небесные светила окажутся над горизонтом, зависит не только от времени суток, но и от широты — жители Северного и Южного полушарий смотрят в разные участки небесной сферы.

В течение года Земля движется по орбите вокруг Солнца, и поэтому по ночам мы смотрим каждый раз в немного другую область космоса. Зимой в Северном полушарии созвездие Орион хорошо видно вечерами: в это время оно находится на ночной стороне неба, напротив Солнца. Летом Земля оказывается в другом участке своей орбиты вокруг Солнца, и направление на Орион почти совпадает с направлением на Солнце, поэтому созвездие находится в небе днем и тонет в солнечном свете — для вечерних наблюдений в северных широтах оно фактически недоступно до следующей зимы.

Часть созвездий при этом не пропадает ни зимой, ни летом. Такие созвездия называют околополярными: они расположены близко к небесным полюсам и в умеренных широтах никогда полностью не опускаются за горизонт. В Северном полушарии к ним относятся области вокруг Полярной звезды и Большой Медведицы, которые видны круглый год, пусть и медленно вращаются вокруг точки северного полюса мира. В южных широтах аналогичную роль играет, например, Южный Крест — он тоже остается в небе постоянно, хотя и доступен только жителям соответствующих широт.

Всего Международный астрономический союз официально выделяет 88 созвездий и описывает их положение с помощью координат на небесной сфере. Астрономы и любители давно используют подробные карты неба, а теперь и цифровые планетарии — вроде Stellarium, — чтобы понять, какие созвездия и когда должны быть видны из конкретной точки на Земле. Такие программы учитывают время года, широту наблюдателя и позволяют заранее спланировать, когда лучше искать Орион, Стрельца или другие интересные участки неба.

Из‑за него за тысячи лет меняется, какие созвездия приходится наблюдать в разные сезоны, и какая звезда оказывается ближе всего к северному полюсу неба. Роль полярной звезды со временем переходит от одного светила к другому: несколько тысяч лет назад эту точку лучше всего отмечала звезда Тубан, сейчас — Полярная, а в будущем ее место займет другая яркая звезда.

Для астрономии точное понимание того, где и когда появляются созвездия, принципиально важно. Наблюдения центра Галактики в области Стрельца или окрестностей сверхмассивной черной дыры Млечного Пути возможны только в те месяцы, когда эти участки не закрыты Солнцем. Поэтому сезонность созвездий — не только вопрос красоты ночного неба, но и практический инструмент для планирования наблюдений и изучения далеких объектов.