Global_Chronicles
Ассоциация «Отечественный софт» предложила властям пересмотреть политику блокировок VPN в России
Ассоциация «Отечественный софт» предложила создать при властях постоянный орган с участием ИТ-компаний, который будет вырабатывать политику по блокировкам VPN и других средств обхода ограничений.

Ассоциация «Отечественный софт», объединяющая крупные российские компании-разработчики, направила в правительство и администрацию президента обращение по поводу блокировок VPN-сервисов. Организация предлагает сформировать отдельную площадку, где решения по ограничениям будут обсуждать вместе с отраслевыми специалистами, а не только на уровне регуляторов.

Изображение - ChatGPT

Авторы письма указывают, что запреты на VPN и практика «белых списков» не устраняют доступ к запрещенным ресурсам, но при этом осложняют работу легального сегмента. По оценке ассоциации, компании все равно используют VPN и другие инструменты, однако из-за ограничений растут издержки и риски сбоев.  

Разработчики обращают внимание, что технически сложно отличить трафик VPN от обычного зашифрованного трафика, а отдельного механизма для разделения корпоративных и «обходных» VPN сейчас не существует. Кроме того, существуют альтернативные способы доступа, включая прокси, поэтому фокус только на VPN не решает проблему полностью.  

АРПП также напоминает о случаях, когда из-за настройки DPI-систем временно переставали работать крупные репозитории и инфраструктурные ресурсы, что затрагивало разработчиков и сервисы. Ассоциация утверждает, что такие эпизоды показывают необходимость более точного подхода и участия ИТ-специалистов в подготовке новых ограничений.  

Минцифры, по данным РБК, комментировать инициативу не стало, ответы от правительства и администрации президента на момент публикации не приводились.

#интернет #роскомнадзор #минцифры #vpn #блокировки #рунет #dpi #отечественный софт #арпп #ит-отрасль
Источник: rbc.ru
