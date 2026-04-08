Утечки о складном смартфоне Apple противоречат друг другу

Информация о будущих устройствах Apple редко выглядит согласованной, но в этот раз расхождения заметны сразу по нескольким пунктам.

Разные источники по-разному описывают складной смартфон Apple. Часть утечек называет устройство iPhone Fold, другие указывают на имя iPhone Ultra. Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что компания выберет вариант Ultra. Его позицию косвенно поддерживает Марк Гурман из Bloomberg, который ранее писал о расширении линейки продуктов с этим обозначением.

Параллельно обсуждают сроки выхода. Ранее появлялись сведения о возможной задержке. Среди причин называют выбор конструкции шарнира и продолжающиеся переговоры о стоимости ключевых компонентов. При этом недавний этап инженерных испытаний обычно указывает на готовность устройства к запуску в намеченные сроки. Речь шла о релизе одновременно с iPhone 18 Pro осенью.

