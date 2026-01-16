Покупка игры в Steam или товара на AliExpress и оплата могут привлечь особое внимание Центробанка

Согласно данным издания «Коммерсантъ», Центробанк планирует усилить контроль за средствами, которые россияне отправляют за рубеж. Для этого регулятор собирается серьезно расширить перечень данных, которые банки обязаны сообщать.

Согласно проекту изменений, кредитным организациям придется детализировать отчетность по целому ряду платежей. Под контроль попадут не только классические переводы, но и, например, оплата компьютерных игр, онлайн-подписок, штрафов или страховых взносов за границу. Особо выделят покупки на зарубежных торговых площадках и операции с автомобилями.

Отдельное внимание в новых правилах уделят цифровым активам. Банки могут обязать раздельно указывать в отчетах покупку и продажу криптовалюты, а также сделки с утилитарными цифровыми правами.

Эксперты связывают эти шаги с подготовкой к возможной легализации цифровых валют в России. Сбор детальной статистики сейчас позволит в будущем лучше регулировать этот рынок. Другие аналитики видят в инициативе общее ужесточение контроля за движением капитала, что соответствует глобальной тенденции повышения прозрачности финансовых потоков.

Также в новых формах отчетности банкам, вероятно, придется указывать гражданство отправителя и получателя средств, точную сумму комиссии, а также способ и источник проведения каждой операции. Это существенно увеличит объем передаваемой регулятору информации.