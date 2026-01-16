Сайт Конференция
Global_Chronicles
ЦБ РФ потребует от банков больше данных о любых зарубежных платежах россиян
Покупка игры в Steam или товара на AliExpress и оплата могут привлечь особое внимание Центробанка

Согласно данным издания «Коммерсантъ», Центробанк планирует усилить контроль за средствами, которые россияне отправляют за рубеж. Для этого регулятор собирается серьезно расширить перечень данных, которые банки обязаны сообщать.

Согласно проекту изменений, кредитным организациям придется детализировать отчетность по целому ряду платежей. Под контроль попадут не только классические переводы, но и, например, оплата компьютерных игр, онлайн-подписок, штрафов или страховых взносов за границу. Особо выделят покупки на зарубежных торговых площадках и операции с автомобилями.

Отдельное внимание в новых правилах уделят цифровым активам. Банки могут обязать раздельно указывать в отчетах покупку и продажу криптовалюты, а также сделки с утилитарными цифровыми правами.

Эксперты связывают эти шаги с подготовкой к возможной легализации цифровых валют в России. Сбор детальной статистики сейчас позволит в будущем лучше регулировать этот рынок. Другие аналитики видят в инициативе общее ужесточение контроля за движением капитала, что соответствует глобальной тенденции повышения прозрачности финансовых потоков.

Также в новых формах отчетности банкам, вероятно, придется указывать гражданство отправителя и получателя средств, точную сумму комиссии, а также способ и источник проведения каждой операции. Это существенно увеличит объем передаваемой регулятору информации.

#криптовалюта #банки #штрафы #центральный банк #физлица #онлайн-подписка #оплата компьютерных игр #отчетность #трансграничные переводы
Источник: kommersant.ru
Сейчас обсуждают

Alex TOPMAN
14:29
По ссылке ходил? То был другой случай. Припаять тот - припаял, но тогда очковал что-то вообще тестить. Да и на воздухе вроде карта была. А сейчас ещё и с XOC биосом (иначе, не ушёл бы в реальной нагру...
Армия США получит новые конвертопланы MV-75 в этом году
Китя.
14:28
Но твой вопли же будут стерты.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Маэстро
14:27
Если тебе это нравится ценой того,что тебя тут унижают и опускают как последнюю шлюху то ок.я готов на такой размен
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
14:27
А мне нравится наблюдать как тебя бананят и превращают как там в пепел. так будет всегда слышь.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Маэстро
14:24
Ишо? А я тебя сношу струёй упругой мочи,так и буду сносить.и за дело,я подчёркиваю. Хоть 100 раз меня снесут я восстану аки феникс из пепла ради богоугодного дела (опускания тебя,щекастая Конча)
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Roditch
14:23
Россия не является правопреемником Российской империи. Так что фонду Noble Capital ничего не светит. Могут сразу судиться с Польшей и Финляндией, они были же частью Российской империи.
Американский фонд Noble Capital требует от России выплатить $225,8 млрд по царским бондам
_ErOp_
14:13
Для тупенького автора я просто скажу - забрав колду у сони, майки сыграли вдолгую - они просто тихохонько ставят сони раком и яростно наяривают их, а сонибои ещё и рады. Судя по продажам - 70+% приб...
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
Китя.
14:10
Знаешь как тебя снесут но не переживай создашь новый акк и его также снесут.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Маэстро
14:09
Ты был попуск щекастый им и будешь,животное
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
14:08
Так было и будет. всегда смирись
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
