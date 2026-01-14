Астрономы на примере галактики GS-10578 выяснили, как умирают древние галактики. Виновник — сверхмассивная черная дыра, которая не разрывает их, а методично лишает холодного газа, останавливая рождение звезд.

Ученые обнаружили галактику, которая состарилась, не успев повзрослеть. Она почти перестала рождать новые звезды, и теперь астрономы из Кембриджского университета, кажется, поняли причину этого «раннего старения».

Объект под названием GS-10578, или «Галактика Пабло», существует всего около трех миллиардов лет после Большого взрыва. При этом большая часть ее звезд сформировалась еще раньше — между 11,5 и 12,5 миллиардами лет назад. Потом что-то остановило звездообразование.

Данные с ALMA показали шокирующую деталь: в галактике практически не осталось холодного газа — основного сырья для создания звезд. «Нас удивило, как много можно узнать, не видя чего-либо», — отметил соавтор исследования Ян Шольц. Отсутствие сигналов от молекул монооксида углерода означало одно: галактика исчерпала топливо.

При этом телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал мощные потоки нейтрального газа, которые сверхмассивная черная дыра в центре галактики выбрасывает со скоростью 400 км/с. Такими темпами оставшиеся запасы могли истощиться всего за 16-220 миллионов лет — мгновение по космическим меркам.

Но ключ к разгадке в другом. Галактика выглядит как спокойный диск, без следов катастрофического столкновения, которое могло бы выбросить газ одним махом. Ученые пришли к выводу, что черная дыра действовала иначе. Она не уничтожила газ, а многократно нагревала его или выбрасывала небольшими порциями, не давая остыть и сконденсироваться в новые звезды. Этот процесс они называют «смертью от тысячи порезов».

По сути, галактика умерла от голода. Черная дыра просто перекрыла кран, через который поступало свежее «топливо». Этот механизм может объяснить, почему «Джеймс Уэбб» находит в ранней Вселенной все больше массивных, но уже «уставших» галактик — они просто слишком быстро прожили свою звездную молодость.