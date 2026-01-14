Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
Растущая сверхмассивная черная дыра медленно лишила древнюю галактику жизни
Астрономы на примере галактики GS-10578 выяснили, как умирают древние галактики. Виновник — сверхмассивная черная дыра, которая не разрывает их, а методично лишает холодного газа, останавливая рождение звезд.

Ученые обнаружили галактику, которая состарилась, не успев повзрослеть. Она почти перестала рождать новые звезды, и теперь астрономы из Кембриджского университета, кажется, поняли причину этого «раннего старения».

 

Объект под названием GS-10578, или «Галактика Пабло», существует всего около трех миллиардов лет после Большого взрыва. При этом большая часть ее звезд сформировалась еще раньше — между 11,5 и 12,5 миллиардами лет назад. Потом что-то остановило звездообразование.

Данные с ALMA показали шокирующую деталь: в галактике практически не осталось холодного газа — основного сырья для создания звезд. «Нас удивило, как много можно узнать, не видя чего-либо», — отметил соавтор исследования Ян Шольц. Отсутствие сигналов от молекул монооксида углерода означало одно: галактика исчерпала топливо.

При этом телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал мощные потоки нейтрального газа, которые сверхмассивная черная дыра в центре галактики выбрасывает со скоростью 400 км/с. Такими темпами оставшиеся запасы могли истощиться всего за 16-220 миллионов лет — мгновение по космическим меркам.

Но ключ к разгадке в другом. Галактика выглядит как спокойный диск, без следов катастрофического столкновения, которое могло бы выбросить газ одним махом. Ученые пришли к выводу, что черная дыра действовала иначе. Она не уничтожила газ, а многократно нагревала его или выбрасывала небольшими порциями, не давая остыть и сконденсироваться в новые звезды. Этот процесс они называют «смертью от тысячи порезов».

По сути, галактика умерла от голода. Черная дыра просто перекрыла кран, через который поступало свежее «топливо». Этот механизм может объяснить, почему «Джеймс Уэбб» находит в ранней Вселенной все больше массивных, но уже «уставших» галактик — они просто слишком быстро прожили свою звездную молодость.

#космос #астрономия #газ #черная дыра #галактика #звездообразование #телескоп джеймс уэбб #alma #gs-10578
Источник: eurekalert.org
Сейчас обсуждают

kilobait3
22:25
Без РД России это просто бомбы. Янки не дадут соврать.
FAS: У Германии есть технологии для создания ядерного оружия в течение трёх-пяти лет
Мартеросян Олег
22:06
Так это зеон там будет только частота ядер расти при разгоне множителем,и озу будет заблокирована на частоте своей
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Мартеросян Олег
22:02
Хороший обзор,Я тоже баловался с ddr3 в трехканале на платформе 1366 с процессором i7 980x выжимал все соки с озу напряжение свыше 2 вольт,плашки озу взяли бы больше т.к. контроллер в процессоре слаб,...
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
VRoman
21:57
Охлаждение. Корпус должен помогать охлаждению.
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
VRoman
21:55
Русских в стране меньше, эмигрантов больше. Русские разъезжаются, по численности всё где-то так же как и были, а вот в процентном соотношении в мире их становится всё меньше.
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
REY_B_
21:27
А куда делся хвалёный Хэйрворкс? Почему дело не пошло дальше волос Геральда?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
REY_B_
21:23
Пара отражений не исправляет картинки 10-15-ти летней давности. Скайрим с модами выглядит лучше! - Чем больше объектов, тем хуже работают лучи. Причём по экспоненте. Не удивительно, что разрабам пришл...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
lighteon
21:08
Нужно больше итераций богу итераций...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
lighteon
20:57
Это next gen update что-ли? Крайне сомнительная фигня для слабого железа)
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Dentarg
20:53
Спасибо за комплимент) В целом, я понимаю ностальгию и фантомную боль по СССР, потому что тогда было хорошо, сейчас плохо, хочется чтобы снова было хорошо и логично, чтоб это было "как тогда". И опять...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
