Технологическое подразделение южнокорейского сталелитейного гиганта POSCO Group — POSCO DX — объявило об инвестициях в американский стартап Persona AI.

Южнокорейский сталелитейный конгломерат POSCO выходит на рынок промышленных человекоподобных роботов через инвестиции в американский стартап Persona AI. Проект ориентирован на тяжелые и опасные работы на производственных объектах группы.

Компания POSCO DX (POSCO DX), входящая в группу POSCO (POSCO Group), инвестирует в стартап Persona AI (Persona AI) 2 миллиона долларов. Еще 1 миллион поступит через отдельный венчурный фонд корпорации. Цель сотрудничества — создать роботов, которые смогут заменить людей на самых рискованных участках промышленных предприятий группы.

Основатели Persona AI — генеральный директор Николас Рэдфорд (Nicholas Radford), бывший инженер-робототехник NASA, и Джерри Пратт (Jerry Pratt), экс-технический директор компании Figure AI. Их стартап из Техаса фокусируется именно на тяжелой промышленности: судостроении, энергетике, металлообработке и добыче. Роботы Persona AI оснащены тактильными датчиками для точного управления силой и движениями. В их основе — технологии манипуляторов, изначально созданных для NASA, и алгоритмы искусственного интеллекта.

POSCO DX намерена объединить эти разработки со своими наработками в области ИИ, чтобы создать так называемый «физический ИИ». В отличие от традиционных запрограммированных роботов, такие системы могут самостоятельно воспринимать окружение и адаптировать свои действия в реальном времени. Это критически важно для неструктурированной и изменчивой среды на стройплощадке или в цеху.

Для POSCO это стратегический шаг. Корпорация стремится решить свои проблемы с нехваткой кадров, высокой текучки и, главное, повысить безопасность на производстве.