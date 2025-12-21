Ученые, возможно, обнаружили новый тип космического катаклизма. Анализ вспышки AT2025ulz показал, что это могла быть не просто сверхновая. Внутри нее, вероятно, скрывался более редкий и мощный взрыв — килоновая, порожденная столкновением нейтронных звезд.

Космос снова подбросил ученым сложную головоломку. Наблюдаемый взрыв вел себя странно — сначала как один известный феномен, а потом резко изменил характер.

Все началось 18 августа 2025 года. Детекторы гравитационных волн LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) в США и Virgo в Италии уловили рябь в пространстве-времени. Сигнал шел от слияния двух компактных объектов, причем один из них был аномально легким. Почти сразу после этого телескоп ZTF (Zwicky Transient Facility) в Паломарской обсерватории (Palomar Observatory) засек в том же районе неба яркую красную вспышку. Ее назвали AT2025ulz.

Первые три дня она вела себя как знаменитая килоновая GW170817, открытая в 2017 году. Тот взрыв, напомним, произошел при слиянии нейтронных звезд и породил как гравитационные волны, так и свет, обогащенный тяжелыми элементами вроде золота. Многие астрономы обрадовались, решив, что видят вторую такую же редкую удачу.

Но затем AT2025ulz резко изменилась. Ее свечение посинело, а в спектре появился водород — четкие признаки совсем другого события, сверхновой типа II. Это обычный взрыв умирающей массивной звезды. Некоторые ученые тогда потеряли интерес, решив, что совпадение гравитационных волн и вспышки света было случайным.

Однако группа под руководством профессора Манси Касливал (Mansi Kasliwal) из Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology) продолжила разбираться в данной ситуации. Их смутили нестыковки. Во-первых, данные LIGO–Virgo указывали на слияние объектов с очень малой массой, меньше солнечной. Теоретически, это могли быть крошечные нейтронные звезды. Во-вторых, сама сверхновая AT2025ulz выглядела не совсем типично.

На этом концептуальном рисунке изображено гипотетическое событие, известное как сверхкилоновая. Массивная звезда взрывается в сверхновой (слева), в результате чего образуются такие элементы, как углерод и железо. После этого рождаются две нейтронные звезды (посередине), по крайней мере одна из которых, как считается, менее массивна, чем наше Солнце. Нейтронные звезды сближаются по спирали, посылая гравитационные волны, распространяющиеся по космосу, прежде чем слиться в эффектную килонову (справа). Килоновая заселяет Вселенную самыми тяжелыми элементами, такими как золото и платина, которые светятся красным светом

Все это навело на смелую гипотезу. Что если здесь произошло сразу два катаклизма? Сначала взорвалась массивная, быстро вращающаяся звезда — это была сверхновая. В результате коллапса ее ядра могли мгновенно образоваться две небольшие нейтронные звезды. Они, вращаясь вокруг друг друга, почти сразу же столкнулись, породив уже килоновую с ее гравитационными волнами и красным свечением. А расширяющаяся оболочка от первой сверхновой позже накрыла эту килоновую, изменив картину наблюдений.

Проще говоря, сверхновая могла родить килоновую. Такой гипотетический двойной взрыв ученые и называют «сверхкилоновой». Пока это лишь теория, требующая доказательств. Но если она верна, AT2025ulz — первое наблюдение подобного события.

«Мы не знаем наверняка», — говорит Касливал, — «но это событие поражает воображение». Чтобы подтвердить или опровергнуть идею, нужно найти и изучить другие подобные аномальные вспышки.